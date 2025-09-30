Mit Firefox Relay Alias-E-Mail-Adressen erstellen

Mit Firefox Relay können Nutzerinnen und Nutzer anstelle ihrer echten E-Mail-Adresse eine Alias-Adresse verwenden, und die echte so vor der Öffentlichkeit oder Hackern zu schützen. Die anonymen E-Mail-Adressen werden nach dem Muster xxx@mozmail.com erstellt. Wenn Ihnen nun jemand eine Mail an diese Adresse schickt, leitet Firefox Relay Nachrichten automatisch an Ihren echten Posteingang weiter. Voraussetzung ist, dass man sich mit einem Firefox-Konto anmeldet. Am einfachsten geht die Nutzung via Relay-Erweiterung.