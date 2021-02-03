Firefox: Schlüsselwörter nutzen und alte Bookmarks korrigieren

Die Autorin hat über die Jahre hinweg Lesezeichen zu interessanten Threads im PCtipp-Forum gesammelt. Doch seit dem Umzug aufs neue System letztes Jahr sind die alten Lesezeichen ungültig geworden. Die bestehenden Forums-Posts wurden zwar alle importiert. Aber die Links zu all diesen Beiträgen haben sich geändert. Zum Glück blieben aber die Thread-IDs erhalten. Und das können Sie sich zunutze machen. Wir zeigen es hier für alte Links aus unserem Forum. Es kann aber auch bei anderen Websites nützlich sein.

Wie kommt man nun vom alten (ungültigen) Link zum neuen? Hier ist das, was die Autorin gemacht hat. Nach dem gleichen Rezept klappt das bei Ihnen auch, vorausgesetzt, Sie nutzen hierfür den Mozilla Firefox:

Man öffnet die Eigenschaften des alten (ungültigen) Forums-Links und schnappt sich die Adresse. Das könnte z.B. diese sein; und die führt seit dem Import auf eine «Seite nicht gefunden»-Meldung:

«https://www.pctipp.ch/forum/showthread.php?42232-Thunderbird-Verschieben-in-Letzte-Ordner-%E2%80%A6&p=238914#post238914»

Hinter «showthread.php?» steht die vier- oder meist fünfstellige Thread-ID. Das ist die ID des jeweiligen Diskussionsthemas.

Schauen Sie sich zum Vergleich den Link eines x-beliebigen neuen Threads im PCtipp-Forum an:

«https://forum.pctipp.ch/index.php?threads/win-und-win-funktionieren-nicht-zum-einpassen-in-die-screen-haelfte.45082/»

Der Aufbau ist komplett anders. Aber der Link enthält ebenfalls eine Thread-ID; hier steht sie am Schluss. Und fürs Aufrufen dieses Threads reicht auch eine kürzere Form des Links, nämlich:

«https://forum.pctipp.ch/index.php?threads/45082»

Und was machen wir daraus? Nehmen Sie das Grundgerüst des Links in der Kurzvariante «https://forum.pctipp.ch/index.php?threads/» und hängen Sie die ID des gesuchten Threads dran:

«https://forum.pctipp.ch/index.php?threads/42232»

Voilà, damit finden Sie alte Forums-Threads wieder, sofern Sie die Thread-ID haben.

Firefox-Tipp

Mit einer nützlichen Funktion im Firefox können Sie das sogar ein wenig beschleunigen; genauer: mit einer Schlüsselwort-Suche. Firefox kann das schon seit vielen Jahren.

So gehts: Öffnen Sie mit Ctrl+Shift+O bzw. Strg+Umschalt+O (mit O wie Office) die Firefox-Lesezeichenverwaltung. Klicken Sie unter Weitere Lesezeichen auf den Lesezeichenordner, in dem Sie dieses spezielle Lesezeichen ablegen wollen. Hier ist es Diverse; Sie können aber auch den Ordner nehmen, in dem Sie verschiedene Suchmaschinen oder Lexika gespeichert haben. Gehen Sie zu Verwalten/Neues Lesezeichen.