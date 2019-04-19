Firefox: Seite alle 5 Minuten neu laden

Lösung: Webseiten, die Sie automatisch nach ein paar Minuten der Untätigkeit ausloggen, sind nicht einmal so selten. Banking-Seiten zum Beispiel tun dies aus gutem Grund. Und diesen sollten Sie hierbei auch nicht dreinfunken, weil dies je nach Algorithmus der Seite als dubiose Tätigkeit betrachtet werden könnte.

Bei manchen anderen Sites ist es weniger verständlich – und da kann es ziemlich nerven. Wenn etwa Ihre Webmail-Seite dies tut, sehen Sie nicht mehr, wenn neue Nachrichten eintreffen. Dagegen würde ein rechtzeitiges Neuladen der Seite oftmals reichen. Aber wer denkt schon selbst daran, alle fünf oder zehn Minuten zum betroffenen Fenster zu wechseln und darin F5 zu drücken?

In Firefox kann diese Aufgabe das Add-on «Tab Refresh» übernehmen. Öffnen Sie Firefox-Menü/Add-ons, tippen Sie im Suchfeld Tab Refresh ein und installieren Sie die Erweiterung. Alternativ finden Sie die Erweiterung auch über diesen Link.

Es ist bei diesem Add-on kein Firefox-Neustart mehr nötig. Nach der Installation des Add-ons erscheint in der Symbolleiste das zugehörige Icon mit einem grünlich-blauen, im Kreis geführten Pfeil. Klicken Sie mit rechts darauf und gehen Sie zu Erweiterung verwalten. Unten links finden Sie eine Schaltfläche Einstellungen.