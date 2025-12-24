Firefox sichern, umziehen und entrümpeln

Stöpseln Sie Ihren Backup-Datenträger ein, zum Beispiel eine USB-Festplatte. Erstellen Sie darauf einen Ordner namens Firefox-Backup, öffnen Sie diesen und fügen Sie den kopierten Profilordner via Ctrl+V (Strg+V) ein. Der lässt sich nun auf einen anderen PC übernehmen.

Add-ons nicht vergessen: Falls Sie das Backup erstellen, weil Sie Firefox entrümpeln wollen, vergessen Sie nicht Ihre Erweiterungen! Bei vielen Add-ons ist es mit deren Installation getan. Das wird Sie nach dem Zurücksetzen nur ein paar Klicks in der Add-on-Verwaltung kosten. Aber bei Add-ons mit einer Vielzahl von individuellen Einstellungen müssten Sie wieder ganz von vorne beginnen. Als Beispiel sei hier NoScript erwähnt, in dem Sie über Monate oder Jahre hinweg haufenweise Domains skriptmässig zugelassen oder verboten haben. Hier lohnt es sich, vorher eine separate Einstellungs-Sicherung zu machen. Wie das geht, lesen Sie in diesem Artikel im letzten Absatz: NoScript für Firefox.

Zurücksetzen

Jetzt starten Sie Firefox wieder. Gehen Sie wieder via-Menü/zu. Klicken Sie oben rechts unterauf, anschliessend erneut auf