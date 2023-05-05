Firefox sieht bei Google Maps plötzlich schwarz

Gerade eben hat Google Maps im Firefox noch funktioniert, doch jetzt erscheint die Seite fast völlig schwarz. Nur, wenn Sie per Maus über die schwarzen Bereiche fahren, erscheinen vereinzelt kleine Pop-ups zu den nicht mehr sichtbaren Kartenobjekten.

Lösung: Öffnen Sie im Firefox oben rechts das Hamburger-Menü und gehen Sie zu den Einstellungen. Scrollen Sie darin recht weit herunter, bis Sie auf «Leistung» treffen. Deaktivieren Sie das Kästchen bei Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden. Damit wird die zweite Option sichtbar, die Sie ebenfalls ausknipsen: Hardwarebeschleunigung verwenden, wenn verfügbar.