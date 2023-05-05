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Gaby Salvisberg
5. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

Einfach zu beheben

Firefox sieht bei Google Maps plötzlich schwarz

Bei der Benutzung von Google Maps im Firefox erscheint die Seite plötzlich fast vollständig schwarz. Was hilft?

Es kann vorkommen, dass Firefox bei Google Maps aus heiterem Himmel schwarz sieht

© (Quelle: PCtipp.ch)

Gerade eben hat Google Maps im Firefox noch funktioniert, doch jetzt erscheint die Seite fast völlig schwarz. Nur, wenn Sie per Maus über die schwarzen Bereiche fahren, erscheinen vereinzelt kleine Pop-ups zu den nicht mehr sichtbaren Kartenobjekten.

Lösung: Öffnen Sie im Firefox oben rechts das Hamburger-Menü und gehen Sie zu den Einstellungen. Scrollen Sie darin recht weit herunter, bis Sie auf «Leistung» treffen. Deaktivieren Sie das Kästchen bei Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden. Damit wird die zweite Option sichtbar, die Sie ebenfalls ausknipsen: Hardwarebeschleunigung verwenden, wenn verfügbar.

Deaktivieren Sie die Hardwarebeschleunigung

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie als Nächstes z. B. mit Ctrl+T (Strg+T) einen neuen Reiter und tippen Sie in die Adresszeile die Zeichenfolge about:config. Drücken Sie Enter und nicken Sie die Warnung ab. Tippen Sie ins Suchfeld die Zeichenfolge webgl.disab ein, um die Einträge zu filtern. Klicken Sie am Ende der Zeile hinter webgl.disabled aufs Doppelpfeilsymbol, um den Eintrag von false auf true umzuschalten.

Schalten Sie die Einstellung webgl.disabled von «false» auf «true» um

 © Quelle: PCtipp.ch

Benutzen Sie die Tastenkombination Ctrl+Shift+Q (Strg+Umschalt+Q) oder via Hamburger-Menü oben rechts den Befehl Beenden. Sobald Firefox geschlossen ist, warten Sie ein paar Sekunden, bevor Sie ihn erneut öffnen. Jetzt erscheint Google Maps darin wieder normal.

Hinweis der Autorin: Das hier besprochene Phänomen ist auf meinem Arbeitsrechner kürzlich aufgetreten. Die obigen Schritte haben das Problem behoben. Ausserdem konnte ich danach die Einstellung webgl.disabled wieder von true auf false umschalten und unter Einstellungen/Leistung den Punkt Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden wieder aktivieren. Auch nach mehreren Firefox-Neustarts funktionierte Google Maps weiterhin.

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