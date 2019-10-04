Firefox startet nicht mehr im Vollbild

Sie haben Ihren Mozilla Firefox laut den Tipps im PCtipp 10/2019 (ab Seite 16) einer Privatsphären-Kur unterzogen. Seither lässt er sich aber nicht mehr in einem maximierten Fenster bzw. im Vollbild starten. Sogar, wenn Sie die Verknüpfungs-Eigenschaften bearbeiten und dort den Fenstermodus auf Maximiert umstellen, öffnet sich Firefox stur jedes Mal in der exakt gleichen und relativ kleinen Fenstergrösse.

Das liegt an einer Einstellung, die wir im erwähnten Artikel unter «Config-Datei anpassen» vorgestellt haben. Hierbei ging es ums Verhindern des sogenannten «Fingerprintings». Bestimmte Browser- und Systemeinstellungen wie installierte Schriftarten, die Bildschirmauflösung und dergleichen führen dazu, dass Webseitenbetreiber aus diesen individuellen Kennzeichen eine Art «Fingerabdruck» des Browsers erzeugen können. Der erlaubt ein überraschend genaues Wiedererkennen des Nutzers, auch wenn er Cookies löscht und das Tracking via Einstellungen untersagt. Die Option «privacy.resistFingerprinting» aktiviert eine Firefox-Funktion gegen solches Fingerprinting.

Eine Nebenwirkung dieser Funktion ist jedoch, dass die Fenstergrösse damit ebenfalls beim Start auf einen Standardwert eingestellt wird, denn diese ist Teil des unerwünschten Fingerabdrucks.

Wenn Ihnen eine individuelle Fenstergrösse beim Firefox-Start wichtig ist, machen Sie diese Einstellung wieder rückgängig: Tippen Sie in der Firefox-Adresszeile die Zeichenfolge about:config ein und drücken Sie Enter. Bestätigen Sie die Warnmeldung Ich bin mir der Gefahren bewusst. Tippen Sie die Zeichenfolge privacy.resist in die Suchzeile, um die lange Liste der Einstellungen zu filtern.