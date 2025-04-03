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Gaby Salvisberg
3. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Wo hat es sich versteckt?

Firefox: Wenn ein Symbolleistenelement zu fehlen scheint

Sie wollen im Firefox ein Element zur Symbolleiste hinzufügen, zum Beispiel die Chronik. Aber Sie finden es nicht unter den platzierbaren Werkzeugen. Hier kommen die Tipps.

Vermissen Sie beim Bearbeiten der Symbolleiste ein Symbol, das Sie gerne in der Leiste platziert hätten?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie klicken im Firefox mit rechter Maustaste auf eine freie Stelle der Symbolleiste und gehen zu Symbolleiste anpassen. Hier können Sie normalerweise eins der Symbole per Maus schnappen und in der Symbolleiste platzieren. Doch Sie suchen ein Element, das Sie jetzt vermissen, zum Beispiel die Chronik.

Lösung: Erfahrungsgemäss verschwinden solche Symbole aus den platzierbaren Werkzeugen, wenn diese bereits platziert sind. Ist es vielleicht im Überhangmenü gelandet? Bearbeiten Sie noch einmal die Symbolleiste. Prüfen Sie, ob Sie die Chronik im «Überhangmenü» finden. Was dort drinsteckt, wird im rechten Kasten angezeigt. Sollte es dort sein, ziehen Sie das Symbol per Maus dort heraus und stecken es an der gewünschten Stelle in der Symbolleiste.

Oder ist es in der Lesezeichensymbolleiste gelandet? Drücken Sie Ctrl+Shift+B (Strg+Umschalt+B), um die Lesezeichensymbolleiste einzublenden. Achten Sie darauf, ob hier das vermisste Icon erscheint. Im folgenden Beispiel hat es sich etwa direkt vor Lesezeichen-Symbole versteckt. Auch hier lässt es sich herausziehen und an einer anderen Stelle platzieren. Falls Sie die Lesezeichensymbolleiste nicht mehr brauchen, blenden Sie diese einfach mit erneutem Ctrl+Shift+B wieder aus.

Hier wurde das Chronik-Symbol vor dem Element «Lesezeichen-Symbole» in der Lesezeichensymbolleiste platziert

 © Quelle: PCtipp.ch

Sollten Sie nicht fündig werden, gibts im Fenster zum Anpassen der Symbole noch eine Schaltfläche Standard wiederherstellen, die Sie unten rechts entdecken. Spätestens damit sollten sich alle platzierbaren Symbole wieder einfinden. (PCtipp-Forum)

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