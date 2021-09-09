Firefox: Tabs anstelle von Fenstern in der Taskleiste

Sie fahren per Maus übers Firefox-Symbol in der Taskleiste. Eigentlich erwarten Sie, dass jetzt höchstens eine Handvoll Vorschau-Thumbnails der vorhandenen Firefox-Fenster aufpoppt. Stattdessen serviert Ihnen Firefox eine lange Liste all Ihrer geöffneten Webseiten bzw. Tabs, egal in welchem Fenster diese stecken. Das kann ein gewünschter Effekt sein – oder auch nicht.

So schalten Sie um

Anders als vermutet, steckt diese Einstellung nicht in den Windows-10-Taskleistenoptionen, sondern in Firefox selbst. Gehen Sie in diesem übers Firefox-Menü oben rechts zu den Einstellungen. Gleich im Abschnitt Allgemein finden Sie den Bereich Tabs. Deaktivieren Sie die Option Tab-Vorschauen in der Windows-Taskleiste anzeigen.