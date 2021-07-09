Firefox: Wie viele Tabs sind geöffnet?

Manchmal ist man einfach neugierig und will es wissen: Wie viele Tabs sind im Firefox momentan geöffnet?

Am einfachsten klappt das auf folgendem Weg: Gehe Sie im Firefox übers Hamburger-Menü oben rechts zu den Einstellungen. Aktivieren Sie Vorherige Sitzung wiederherstellen, damit Beim Beenden des Browsers warnen aktivierbar wird. Haken Sie nun Beim Beenden des Browsers warnen ebenfalls an. Falls Sie nicht wollen, dass Firefox die Sitzung beim nächsten Öffnen wiederherstellt, können Sie Vorherhige Sitzung wiederherstellen jetzt wieder ausknipsen. Wir haben es ausprobiert: Die Warnfunktion beim Beenden des Browsers bleibt damit trotzdem aktiv.

Jetzt probieren Sie es einmal: Klicken Sie oben rechts aufs Hamburger-Menü und wählen Sie ganz unten Beenden; alternativ können Sie auch Ctrl+Shift+Q (Strg+Umschalt+Q) drücken. Voilà, Firefox informiert Sie darüber, wie viele Tabs in wie vielen Fenstern jetzt geschlossen würden. Schon wissen Sie Bescheid. Da Sie den Browser gar nicht schliessen, sondern bloss die Anzahl Tabs und Fenster in Erfahrung bringen wollten, klicken Sie auf Abbrechen, damit sich Firefox nicht wirklich schliesst.