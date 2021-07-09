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Gaby Salvisberg
9. Jul 2021
Lesedauer 3 Min.

Für Neugierige

Firefox: Wie viele Tabs sind geöffnet?

Mit einem einfachen Trick finden Sie heraus, wie viele Tabs im Firefox derzeit geöffnet sind.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Manchmal ist man einfach neugierig und will es wissen: Wie viele Tabs sind im Firefox momentan geöffnet?

Am einfachsten klappt das auf folgendem Weg: Gehe Sie im Firefox übers Hamburger-Menü oben rechts zu den Einstellungen. Aktivieren Sie Vorherige Sitzung wiederherstellen, damit Beim Beenden des Browsers warnen aktivierbar wird. Haken Sie nun Beim Beenden des Browsers warnen ebenfalls an. Falls Sie nicht wollen, dass Firefox die Sitzung beim nächsten Öffnen wiederherstellt, können Sie Vorherhige Sitzung wiederherstellen jetzt wieder ausknipsen. Wir haben es ausprobiert: Die Warnfunktion beim Beenden des Browsers bleibt damit trotzdem aktiv.

Jetzt probieren Sie es einmal:  Klicken Sie oben rechts aufs Hamburger-Menü und wählen Sie ganz unten Beenden; alternativ können Sie auch Ctrl+Shift+Q (Strg+Umschalt+Q) drücken. Voilà, Firefox informiert Sie darüber, wie viele Tabs in wie vielen Fenstern jetzt geschlossen würden. Schon wissen Sie Bescheid. Da Sie den Browser gar nicht schliessen, sondern bloss die Anzahl Tabs und Fenster in Erfahrung bringen wollten, klicken Sie auf Abbrechen, damit sich Firefox nicht wirklich schliesst.

Mit aktiviertem «Beim Beenden des Browsers warnen» zeigt Firefox beim Beenden via Menü/Beenden die Anzahl Tabs und Fenster an

 © Quelle: PCtipp.ch

Ebenfalls mal testen: In einem anderen Tipp, den wir bei Stackoverflow entdeckt haben, hiess es, dass folgendes ebenfalls klappe. Öffnen Sie via Adresszeile about:telemetry und klicken Sie in der linken Spalte auf Skalare. Filtern Sie übers Suchfeld oben rechts nach dem Stichwort browser. Es bleiben unter anderem folgende zwei Einträge stehen, welche die Anzahl geöffneten bzw. maximal geöffneten Tabs der aktuellen Session anzeigen sollen:

  • browser.engagement.tab_open_event_count
  • browser.engagement.max_concurrent_tab_count

Ein Kurztest hat aber ergeben, dass diese Zahlen oft nicht stimmen. Die Zahl im Schliessen-Dialog stimmte bei unseren Versuchen jedoch genau.

Es gäbe für die Anzeige der Anzahl geöffneten Tabs auch Add-ons für Firefox, aber wozu eine Erweiterung installieren, wenn es mit Bordmitteln klappt?

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