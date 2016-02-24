Firefox und Chrome: Text ohne Formatierung kopieren

Wer im Web viel schreibt und dabei oft Text hin und her kopiert, mag sich schon Tastenkombinationen gewohnt sein. Sicher kennen Sie Ctrl+C und Ctrl+V (auf dem Mac: CMD+C und CMD+V). Falls nicht: Mit Ctrl+C respektive CMD+C kopieren Sie einen Zeichenbereich in die Zwischenablage. Mit Ctrl+V respektive CMD+V fügen Sie den Inhalt an gewünschter Stelle ein. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Denn der Text wird in diesem Fall unformatiert übernommen. Was macht man dann in der Regel? Man kann den Text schnell in eine leere Seite des WordPad-Editors kopieren (auf dem Mac erweist sich der TextWranger als ein nützlicher Gehilfe) und so den zu kopierenden Abschnitt ohne Sonderzeichen beim Zielort einfügen. Allerdings geht das, solange man sich nur im Browser bewegen muss, auch einfacher.

Es gibt einen sehr praktischen Tastatur-Shortcut, den Sie sich unbedingt merken sollten. Dieser lautet: Ctrl+V+Shift (respektive auf dem Mac: CMD+V+Shift). Statt des gewohnten Befehls Ctrl+V respektive CMD+V kommt also noch die Shift-Taste dazu. Diese entfernt beim Inhalt aus der Zwischenablage die Sonderzeichen.

Beim Firefox-Browser hilft die Erweiterung Copy Plain Text. Nach einem Neustart des Browsers fügt sich ein neuer Eintrag im Kontextmenü ein. So können Sie mit einem Klick die Wahl «Kopieren als Nur-Text» wählen.