Tipps & Tricks
Firefox: Verknüpfung zu Internetseite erstellen
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, mit der Maus das Symbol in der Adressleiste vor der angewählten Internetadresse anzufassen und auf den Desktop oder in einen anderen Ordner zu ziehen.Dann wird automatisch eine Verknüpfung erstellt. Diese Vorgehensweise funktioniert im Firefox und ebenso im Internet Explorer.
Die zweite Möglichkeit ist die Firefox-Erweiterung "Create Shortcut" [1]. Mit dieser Erweiterung können Sie dieselbe Funktionalität über das Kontextmenü herstellen wie im Internet Explorer.
Nachdem Sie die Erweiterung installiert und Firefox neu gestartet haben, erscheint bei Rechtsklick im Kontextmenü ein neuer Eintrag "Verknüpfung erstellen...". Klicken Sie auf diesen Eintrag, können Sie die Bezeichnung für den Eintrag ändern, bevor Sie das Anlegen mit "OK" bestätigen.
Standardmässig gibt es einige Voreinstellungen für die Erweiterung, die Sie über das Menü "Extras" unter dem Menüpunkt "Add-ons" ändern können. Klicken Sie dort auf den Namen der Erweiterung und dann auf die Schaltfläche "Einstellungen".
Kommentare