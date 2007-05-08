Firefox: Verknüpfung zu Internetseite erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, mit der Maus das Symbol in der Adressleiste vor der angewählten Internetadresse anzufassen und auf den Desktop oder in einen anderen Ordner zu ziehen.Dann wird automatisch eine Verknüpfung erstellt. Diese Vorgehensweise funktioniert im Firefox und ebenso im Internet Explorer.

Die zweite Möglichkeit ist die Firefox-Erweiterung "Create Shortcut" [1]. Mit dieser Erweiterung können Sie dieselbe Funktionalität über das Kontextmenü herstellen wie im Internet Explorer.