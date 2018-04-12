Firefox von Englisch auf Deutsch umstellen

Lösung: Sie könnten die aktuelle deutsche Firefox-Version manuell herunterladen, die englische Version via Systemsteuerung deinstallieren und anschliessend die deutsche Version installieren. Siehe hierfür auch diesen Kummerkasten-Artikel.

Ohne Neuinstallation: Es gibt aber einen anderen Weg, der keine Firefox-Neuinstallation erfordert.

Artikel-Update: Wir zeigen es neu am Beispiel von Firefox-Version 59. Das Vorgehen hat sich im Vergleich zu früheren Versionen geändert. Installieren Sie erst von hier die gewünschte Sprache (und zwar das Sprachpaket bzw. Language Pack, nicht das Wörterbuch). Deutsch finden Sie auch unter diesem Direktlink: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/deutsch-de-language-pack/.

Klicken Sie auf Zu Firefox hinzufügen. Sie müssen den Webbrowser einmal neu starten. Danach sollte die Sprache installiert sein.

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