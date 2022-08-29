Firefox: Webseiten-Berechtigungen anpassen

Wer darf mehr tun – oder weniger?

Nun ist es aber falsch, alle Websites über einen Kamm zu scheren. Die einen fallen vielleicht durch unerwünschtermassen automatisch abgespielte Videos auf; das wollen Sie denen verbieten. Anderen Sites vertrauen Sie hingegen mehr, weshalb Sie diesen das Anzeigen von Push-Nachrichten oder Öffnen von Pop-Up-Fenstern erlauben wollen, während es für alle anderen verboten bleibt. Hierfür gibts im Firefox die individuellen Webseiten-Berechtigungen.

Drei Wege: Öffnen Sie die Webseite, für die Sie eine Ausnahme festlegen wollen. Der kürzeste Weg zu den Berechtigungen heisst Ctrl+i (Strg+i) und der Wechsel zum Reiter Berechtigungen. Die zweite Möglichkeit ist der Klick aufs Schloss-Symbol vor der Adresse, gefolgt von Verbindung sicher/Weitere Informationen. Der dritte Weg wäre Alt+X (blendet das herkömmliche Menü ein und öffnet das Menü Extras), gefolgt vom Klick auf Seiteninformationen. Auch da wechseln Sie jeweils in den Berechtigungen-Reiter.