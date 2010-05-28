Firefox: Weiterleitung blockiert

Lösung: Wenn der Anwender von einer Webseite automatisch auf eine andere umgeleitet wird, hat dies meistens plausible Gründe. Doch leider nicht immer. Eine solche Weiterleitung kann auch mit einer bösartigen Absicht durch einen Angreifer eingeschleust worden sein. Deshalb bietet Firefox vorsichtigen Usern die Möglichkeit, eine Warnung anzuzeigen, wenn eine solche Umleitung versucht wird.

Öffnen Sie erst im Menü Extras die Einstellungen, gehen zu Erweitert und darin zum Reiter Allgemein. Hat es einen Haken bei «Warnen, wenn Webseiten versuchen umzuleiten oder neuzuladen»? Dann ist dieser für die Warnung verantwortlich. Wenn Sie ihn entfernen, erfolgt keine Warnung mehr.