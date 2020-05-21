Firefox: zweites Profil gleichzeitig verwenden

Wir könnten in der Redaktion ein Lied davon singen: Wenn man auf der PCtipp-Webseite im gleichen Webbrowser gleichzeitig als Forums-User und im Content-Management-System (CMS) eingeloggt ist, kommt das zu Problemen. Die meisten von uns greifen zu zwei verschiedenen Browsern; d.h. manches macht man dann in Chrome, anderes wiederum im Firefox. Aber was, wenn ein Zweitbrowser keine Option ist?

Im Firefox gibt es mit Bordmitteln grundsätzlich zwei einfache Methoden, eine komplett abgetrennte Instanz zu starten, mit der Sie einer laufenden Instanz nicht in die Quere kommen. Und mit einem Add-on noch eine dritte.

Variante 1: privates Fenster

Falls Sie die abgetrennte Instanz nur sporadisch brauchen, tut es ein privates Fenster. Drücken Sie Ctrl+Shift+P (Strg+Umschalt+P) oder gehen Sie oben rechts via Firefox-Menü zu Neues privates Fenster. Das öffnet ein Fenster im privaten Modus, was als Nebenwirkung so etwas wie eine komplett abgetrennte Instanz ist. Sie können das verifizieren: Sind Sie in Ihrer richtigen Firefox-Instanz auf einer Webseite (z.B. Facebook) eingeloggt und öffnen Sie ein privates Fenster, stellen Sie fest, dass dieses nichts von einem Eingeloggt-Status auf Facebook bemerkt.

Variante 2: zweites Profil

Sollten Sie die separate Instanz jedoch regelmässig brauchen, ist der Weg übers private Fenster mühsam, denn in diesem merkt sich Firefox keine Logins. Nun gibt es einen Trick, im Firefox in einer komplett abgetrennten Instanz ein zweites Profil zu öffnen. Dieses können Sie mit einem zweiten Trick gleichzeitig mit dem anderen benutzen, was normalerweise nicht möglich ist.

Profil anzeigen und erstellen: Öffnen Sie in Firefox einen neuen Tab, tippen Sie in die Adresszeile about:profiles ein und drücken Sie Enter. Wenn Sie bislang auf diesem PC nur ein einziges Firefox-Profil hatten, dürfte das etwa wie im folgenden Screenshot aussehen. Das einzige Profil heisst normalerweise «default». Ist bereits ein zweites Profil vorhanden, können Sie das Anlegen eines neuen Profils überspringen. Ist kein zweites da, klicken Sie nun auf Neues Profil anlegen.