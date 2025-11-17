Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
17. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

Welche Firma verursacht am meisten Reklamationen?

Die Reklamationszentrale Schweiz verfasst Reklamationen und Beschwerden. Und sie führt ein Reklamationsbarometer. Diese Firmen werden bei Beschwerden am häufigsten genannt.
© (Quelle: NMGZ/PCtipp.ch)

Die Reklamationszentrale Schweiz unterstützt seit 2012 Konsumentinnen und Konsumenten bei Reklamationen und rechtlichen Fragen. Neben einem Formular, über das man einfach eine Reklamation erfassen kann, über eine Firmen-Warnliste (AGBs besonders gut durchlesen) und dem Portal reklamationszentrale.ch bietet die Plattform das Reklamationsbarometer (samt Archiv). Ausgewertet werden die Anzahl Reklamationen, Art der Reklamation, Kategorie, Reklamationsverursacher sowie die am häufigsten heruntergeladenen Vorlagen zur Reklamation bzw. Beschwerde.  

Migros sorgt am häufigsten für Reklamationen, Coop ist auf Platz 3. Aber auch Telkos wie Sunrise (5,1 %), Swisscom (1,8 %) oder Salt (1,2 %) sind dabei.

 © Quelle: Reklamationszentrale Schweiz/Screenshot/PCtipp.ch

In der Grafik oben sehen Sie die am häufigsten genannten Schweizer Firmen für Reklamationen. Mit 17,8 % meistgenannt ist die Migros, gefolgt von Conforama (10,8 %) und auf Platz 3 landet Coop (9,9 %). Aber auch Telkos sind in der Liste zu finden.

Alle bisherigen Schon-gewusst-Artikel finden Sie hier.

Kommentare

Schon gewusst? Konsumententipps Schweiz
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare