Welche Firma verursacht am meisten Reklamationen?

In der Grafik oben sehen Sie die am häufigsten genannten Schweizer Firmen für Reklamationen. Mit 17,8 % meistgenannt ist die Migros, gefolgt von Conforama (10,8 %) und auf Platz 3 landet Coop (9,9 %). Aber auch Telkos sind in der Liste zu finden.

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