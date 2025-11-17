Schon gewusst?
Welche Firma verursacht am meisten Reklamationen?
Die Reklamationszentrale Schweiz unterstützt seit 2012 Konsumentinnen und Konsumenten bei Reklamationen und rechtlichen Fragen. Neben einem Formular, über das man einfach eine Reklamation erfassen kann, über eine Firmen-Warnliste (AGBs besonders gut durchlesen) und dem Portal reklamationszentrale.ch bietet die Plattform das Reklamationsbarometer (samt Archiv). Ausgewertet werden die Anzahl Reklamationen, Art der Reklamation, Kategorie, Reklamationsverursacher sowie die am häufigsten heruntergeladenen Vorlagen zur Reklamation bzw. Beschwerde.
In der Grafik oben sehen Sie die am häufigsten genannten Schweizer Firmen für Reklamationen. Mit 17,8 % meistgenannt ist die Migros, gefolgt von Conforama (10,8 %) und auf Platz 3 landet Coop (9,9 %). Aber auch Telkos sind in der Liste zu finden.
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