Firmen mit zukunftsweisender Hardware

Littlebit Technology (Hünenberg ZG)

Die Firma: Littlebit Technology bedient den europäischen Markt mit hochwertigen Hardware-Komponenten und massgeschneiderten PC-Systemen für höchste Leistungsansprüche. Das Schweizer Unternehmen setzt auf eine strenge Qualitätskontrolle und die Assemblierung vor Ort, um maximale Zuverlässigkeit zu garantieren.

Die Innovation: Unter der Eigenmarke Joule Performance fertigt das Unternehmen High-End-Workstations und Gaming-PCs, die mit einer hoch entwickelten Schweizer Präzisions-Wasserkühlung ausgestattet sind. Diese handgefertigten Kühlsysteme ermöglichen den dauerhaften Betrieb von schnellen Prozessoren und Grafikkarten an ihrer thermischen Belastungsgrenze ohne Leistungsabfall. Kreativschaffende und anspruchsvolle Anwender profitieren von einem nahezu geräuschlosen Betrieb und maximaler Systemstabilität bei rechenintensiven Prozessen wie 3D-Rendering oder KI-Modellierung.

Website: littlebit.ch