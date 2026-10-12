Hardware
Firmen mit zukunftsweisender Hardware
Littlebit Technology (Hünenberg ZG)
Die Firma: Littlebit Technology bedient den europäischen Markt mit hochwertigen Hardware-Komponenten und massgeschneiderten PC-Systemen für höchste Leistungsansprüche. Das Schweizer Unternehmen setzt auf eine strenge Qualitätskontrolle und die Assemblierung vor Ort, um maximale Zuverlässigkeit zu garantieren.
Die Innovation: Unter der Eigenmarke Joule Performance fertigt das Unternehmen High-End-Workstations und Gaming-PCs, die mit einer hoch entwickelten Schweizer Präzisions-Wasserkühlung ausgestattet sind. Diese handgefertigten Kühlsysteme ermöglichen den dauerhaften Betrieb von schnellen Prozessoren und Grafikkarten an ihrer thermischen Belastungsgrenze ohne Leistungsabfall. Kreativschaffende und anspruchsvolle Anwender profitieren von einem nahezu geräuschlosen Betrieb und maximaler Systemstabilität bei rechenintensiven Prozessen wie 3D-Rendering oder KI-Modellierung.
Website: littlebit.ch
ANYbotics (Zürich)
Die Firma: ANYbotics stellt Robotiklösungen für die autonome Inspektion in industriellen Umgebungen her. Die Firma ist als Spin-off aus der ETH Zürich hervorgegangen. Das Technologieunternehmen kombiniert Sensorik mit Algorithmen des maschinellen Lernens, um komplexe Industrieanlagen zu überwachen. Die Systeme sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert und tragen zur Risikominimierung für das menschliche Betriebspersonal bei.
Die Innovation: Der intelligente vierbeinige Inspektionsroboter ANYmal bewegt sich vollkommen autonom durch unwegsames Gelände, überwindet Treppen und navigiert präzise durch verwinkelte Industrieareale. Ausgestattet mit thermografischen, akustischen und optischen Sensoren führt die Plattform kontinuierliche Zustandsprüfungen in Öl-, Gas- und Chemieanlagen durch. Das System erkennt Gaslecks, überhitzte Maschinenkomponenten oder Anomalien im Betrieb eigenständig und speist die Daten in Echtzeit in das Wartungssystem ein.
Website: anybotics.com
Ascento (Zürich)
Die Firma: Ascento produziert autonome Sicherheitsroboter und KI-gestützte Überwachungslösungen für grossflächige Areale. Auch diese Firma entstand als Spin-off der ETH Zürich und entwickelt seither spezialisierte Robotersysteme, die Sicherheitsdienste bei der Bewachung von Industrie- und Logistikgeländen unterstützen. Das Unternehmen verbindet robuste Hardware-Architektur mit cloudbasierten Analysetools, um eine Überwachung im Aussenbereich zu gewährleisten.
Die Innovation: Der zweirädrige Sicherheitsroboter Ascento Guard kann sich stabil bewegen, auch auf unebenem Gelände. Das System patrouilliert dank seiner beinartigen Gelenke und hoher Federung autonom bei jeder Witterung, erkennt unbefugte Personen durch Wärmebildkameras und identifiziert potenzielle Brandherde oder offene Tore. Über die integrierte Kommunikationsschnittstelle können Sicherheitszentralen in Echtzeit mit Personen vor Ort interagieren.
Website: ascento.ai
Logitech (Apples VD)
Die Firma: Logitech ist der weltweit führende Hersteller von Computerperipherie, aber auch der damit einhergehenden Software. Das Unternehmen entwickelt Tastaturen, Mäuse, Headsets und Webcams. Fokussiert wird auf Ergonomie, technologische Langlebigkeit und die nahtlose Integration von Hard- und Software. Das Unternehmen setzt Industriestandards im Bereich der Arbeitsplatz- und Gaming-Ausstattung.
Die Innovation: Der Logi AI Prompt Builder erstellt eine KI-Schnittstelle direkt auf den Eingabegeräten der Nutzer. Über eine dedizierte Taste auf der Maus oder Tastatur ist ein direkter Zugriff auf ChatGPT möglich, ohne den aktuellen Arbeitsfluss zu unterbrechen. Anwender können Textpassagen markieren und diese per Knopfdruck umformulieren, zusammenfassen oder analysieren lassen.
Website: logitech.ch
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