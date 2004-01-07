Format übertragen in Word-Tabelle

Durch den Doppelklick wird das Symbol "Format übertragen" auf Dauer eingeschaltet (ein einfacher Klick aktiviert das Symbol nur für eine einmalige Übertragung des Formats und schaltet es danach wieder aus). Nun klicken Sie nacheinander die Zellen an, in die das Format übertragen werden soll. Jede Zelle wird sofort beim Anklicken mit dem von Ihnen gewünschten Format versehen.