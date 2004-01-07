Tipps & Tricks
Format übertragen in Word-Tabelle
Ja, das funktioniert genauso. Sie sehen im folgenden Bild eine Beispieltabelle.
In der ersten Zelle ist eine andere Schriftart, -farbe und -grösse formatiert als in den restlichen Zellen. Markieren Sie nun diese Zelle, deren Format Sie übertragen wollen, und doppelklicken Sie auf das Symbol "Format übertragen" in Ihrer Symbolleiste.
Durch den Doppelklick wird das Symbol "Format übertragen" auf Dauer eingeschaltet (ein einfacher Klick aktiviert das Symbol nur für eine einmalige Übertragung des Formats und schaltet es danach wieder aus). Nun klicken Sie nacheinander die Zellen an, in die das Format übertragen werden soll. Jede Zelle wird sofort beim Anklicken mit dem von Ihnen gewünschten Format versehen.
Wenn Sie alle Formatübertragungen vorgenommen haben, schalten Sie zum Schluss das Symbol "Format übertragen" durch einen einfachen Klick darauf wieder aus.
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