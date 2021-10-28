Formel sofort in mehrere 1000 Zellen kopieren

Das AutoAusfüllen von Zellen per Maus ist in Excel oder LibreOffice Calc eine praktische Sache. Sie klicken die Ursprungszelle an, schnappen sich per Maus das kleine grüne Quadrat in der unteren rechten Ecke der Zelle und ziehen dieses mit gedrückter Maustaste herunter.

Das macht aber nur Spass, solange es höchstens ein paar Dutzend Zellen sind. Wenn es sich jedoch um mehrere hundert oder tausend Zellen handelt, fällt Ihnen der Mausfinger ab, bevor Sie unten angekommen sind.

Lösung: Dabei geht die Sache so viel einfacher, und zwar genau gleich, egal, ob es sich um LibreOffice Calc oder um Microsoft Excel handelt. Tippen Sie die Formel in die oberste Zelle. Es können auch zwei Formeln in benachbarten Zellen sein. Markieren Sie die Zelle(n) mit der Formel. Auch jetzt kommt das kleine grüne Quadrat in der unteren rechten Ecke der markierten Zelle(n) ins Spiel: Klicken Sie doppelt auf das kleine grüne Quadrat, kopiert Excel die Formel automatisch in alle Zellen unterhalb. Es stoppt auch wunschgemäss am unteren Ende Ihrer Tabelle bzw. des verwendeten Blattbereiches.