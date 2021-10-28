Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
28. Okt 2021
Lesedauer 3 Min.

Excel und LibreOffice

Formel sofort in mehrere 1000 Zellen kopieren

Sie müssen eine Formel in mehrere hundert oder tausend Zellen kopieren. Das AutoAusfüllen per Maus ist aber etwas mühselig. Mit diesem Trick gehts in einer Sekunde.
Screenshot Excel mit zwei markierten obersten Zellen

Klicken Sie doppelt auf das kleine grüne Quadrat in der Zellen-Ecke, kopiert es den Inhalt der akuellen Zelle automatisch nach unten

© Quelle: PCtipp.ch

Das AutoAusfüllen von Zellen per Maus ist in Excel oder LibreOffice Calc eine praktische Sache. Sie klicken die Ursprungszelle an, schnappen sich per Maus das kleine grüne Quadrat in der unteren rechten Ecke der Zelle und ziehen dieses mit gedrückter Maustaste herunter.

Das macht aber nur Spass, solange es höchstens ein paar Dutzend Zellen sind. Wenn es sich jedoch um mehrere hundert oder tausend Zellen handelt, fällt Ihnen der Mausfinger ab, bevor Sie unten angekommen sind.

Lösung: Dabei geht die Sache so viel einfacher, und zwar genau gleich, egal, ob es sich um LibreOffice Calc oder um Microsoft Excel handelt. Tippen Sie die Formel in die oberste Zelle. Es können auch zwei Formeln in benachbarten Zellen sein. Markieren Sie die Zelle(n) mit der Formel. Auch jetzt kommt das kleine grüne Quadrat in der unteren rechten Ecke der markierten Zelle(n) ins Spiel: Klicken Sie doppelt auf das kleine grüne Quadrat, kopiert Excel die Formel automatisch in alle Zellen unterhalb. Es stoppt auch wunschgemäss am unteren Ende Ihrer Tabelle bzw. des verwendeten Blattbereiches.

Klicken Sie doppelt auf das kleine grüne Quadrat in der Zellen-Ecke, kopiert es den Inhalt der akuellen Zelle automatisch nach unten

 © Quelle: PCtipp.ch

Und horizontal?

Obiges funktioniert allerdings nur, wenn Sie senkrecht (vertikal) autoausfüllen wollen. Wenn es sich um horizontales AutoAusfüllen handelt und Sie das häufig brauchen, greifen Sie zu einem Makro.

Alternative zum schnelleren horizontalen Ausfüllen: Kopieren Sie die erste Zelle mit Ctrl+C (Strg+C); jene mit der Formel. Drücken Sie Shift+Ctrl+Rechtspfeil (Umschalt+Strg+Rechtspfeil). Das markiert alle Zellen rechterhalb bis zum Ende des verwendeten Bereichs. Drücken Sie Ctrl+V (Strg+V), fügt Excel die kopierte Formel ein.

(Ursprung 04.06.2004, Update mit neuer Excel- und LibreOffice-Version 28.10.2021)

Kommentare

Excel Office LibreOffice Microsoft Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare