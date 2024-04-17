Apple-Ecke
Formulare auf Papier sind ein Anachronismus, aber nicht totzukriegen.
Nebenbei: Zur Ehrrettung der Gemeinde Altstätten muss erwähnt sein, dass dieses Formular sehr wohl digital vorliegt und sich die Felder über die Tastatur ausfüllen lassen. Zur Anschauung wurde es jedoch ausgedruckt, und wieder eingelesen.
Scannen und Ausfüllen
iOS 17 und iPadOS 17 erkennen durch Machine Learning ein gescanntes Formular als solches. Danach separiert der Mechanismus die Felder, sodass sie bequem mit der Tastatur ausgefüllt werden können. Mehr noch: Bei Feldern wie Name oder Ort lassen sich Daten einsetzen, die in der App Kontakte gefunden wurden – auch wenn das in der Praxis nicht immer perfekt funktioniert.
Öffnen Sie die oberste Ebene der App Dateien, die zum Lieferumfang von iOS und iPadOS gehört. Tippen Sie auf die drei Punkte und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Dokumente scannen, Bild 1.
Öffnen Sie den Scan gleich an Ort und Stelle; nach wenigen Sekunden ist die Erkennung abgeschlossen und Hilfe zum Ausfüllen wird angeboten, Bild 2 A. Wenn die Meldung bereits ausgeblendet wurde, tippen Sie auf das Symbol mit den drei Punkten B. Über den Marker, Bild 3 A, lassen sich Eingaben auch mit dem Finger vorzunehmen – etwa, um das Dokument zu unterschreiben. Doch
das funktioniert natürlich am schönsten mit einem Apple Pencil. Wenn alles an seinem Platz ist, verwenden Sie das Teilen-Menü B, um das Dokument zu verschicken oder zu drucken.
Das iPhone als mobiler Scanner
Auf dem iPhone funktioniert der Ablauf genau gleich, verkommt aber aufgrund der Display-Grösse zu einer Fummelei. Praktisch ist hingegen die Möglichkeit, mit dem iPhone ein Formular zu erfassen und später auf
dem iPad auszufüllen.
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