Formulare auf Papier sind ein Anachronismus, aber nicht totzukriegen.

Nebenbei: Zur Ehrrettung der Gemeinde Altstätten muss erwähnt sein, dass dieses Formular sehr wohl digital vorliegt und sich die Felder über die Tastatur ausfüllen lassen. Zur Anschauung wurde es jedoch ausgedruckt, und wieder eingelesen.

Scannen und Ausfüllen

iOS 17 und iPadOS 17 erkennen durch Machine Learning ein gescanntes Formular als solches. Danach separiert der Mechanismus die Felder, sodass sie bequem mit der Tastatur ausgefüllt werden können. Mehr noch: Bei Feldern wie Name oder Ort lassen sich Daten einsetzen, die in der App Kontakte gefunden wurden – auch wenn das in der Praxis nicht immer perfekt funktioniert.