Fortlaufende Rechnungsnummer beim Drucken - Excel

Bei der 2. Variante drucken Sie die Rechnung über eine Schaltfläche und gleichzeitig wird die Rechnungsnummer um 1 erhöht. Sie benötigen ebenfalls eine Schaltfläche und 2 Makros. Das erste Makro ist an die Schaltfläche im Tabellenblatt gebunden und ruft das zweite Makro auf, welches die effektive Arbeit erledigt.