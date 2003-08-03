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PCtipp Redaktion
3. Aug 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Fortlaufende Rechnungsnummer beim Drucken - Excel

Ich möchte bei meinen Lieferscheinen und Rechnungen eine rortlaufende Nummerierung. Sobald ich das Dokument drucke, sollte eine neue Nummer vergeben werden. Wie kann ich das erreichen?
© Quelle: PCtipp.ch

Die einfache Variante: Sie vergeben auf Knopfdruck eine neue Nummer, bevor Sie die Rechnung ausdrucken. Dazu benötigen Sie eine Schaltfläche auf der Rechnung

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und folgendes Makro im Code des entsprechenden Tabellenblattes.

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Die erste Rechnungsnummer müssen Sie dabei manuell eintragen, hier in der Zelle M3. Bei jedem Klick auf die Schaltfläche erhöht sich die Rechnungsnummer um 1

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Bei der 2. Variante drucken Sie die Rechnung über eine Schaltfläche und gleichzeitig wird die Rechnungsnummer um 1 erhöht. Sie benötigen ebenfalls eine Schaltfläche und 2 Makros. Das erste Makro ist an die Schaltfläche im Tabellenblatt gebunden und ruft das zweite Makro auf, welches die effektive Arbeit erledigt.

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Das erste Makro, welches den Klick auf die Schaltfläche steuert, befindet sich ebenfalls im Code für das entsprechende Tabellenblatt.

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Das zweite Makro, welches vom ersten Makro aufgerufen wird, finden Sie dann in einem Modul, es ist also für die ganze Arbeitsmappe verfügbar.

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Sollten Sie eine Liste führen über die Rechnungen und Lieferscheine, können Sie das Makro auch ergänzen, um die ausgedruckte Rechnungsnummer dem entsprechenden Datensatz in der Liste hinzuzufügen.

--------------------------------------------

MAKROS ZUM KOPIEREN:

--------------------------------------------

Private Sub CommandButton1_Click()

[M3] = [M3] + 1

End Sub

--------------------------------------------

Private Sub CommandButton2_Click()

Call RechnungsnrUndDrucken

End Sub

--------------------------------------------

Sub RechnungsnrUndDrucken()

Sheets(&quot;Rechnung&quot;).Select

[M3] = [M3] + 1 'Rechnungsnummer 1 hochzählen

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut _

Copies:=1, Collate:=True 'Drucken

End Sub

--------------------------------------------

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