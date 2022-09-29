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Claudia Maag
29. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

Smartwatch-Tipp

Fossil-Smartwatch: neues Ziffernblatt erstellen

Sie sind mit dem schlichten Watchface der Fossil-Gen-6-Hybriduhr nicht zufrieden? Basteln Sie Ihr eigenes Zifferblatt. So gehts.

Fossils Gen-6-Hybrid-Uhr Modell Stella

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Die Autorin testet derzeit eine Gen-6-Hybriduhr (Stella) von Fossil. Auch bei dieser Smartwatch können Sie ein eigenes Watchface kreieren.

So ändern Sie Ihr Ziffernblatt für die Gen-6-Hybriduhr

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie die Fossil-Smartwatches-App (Android, iOS).
  2. Tippen Sie in der Grundansicht auf die dargestellte Uhr (im Beispiel: Stella).
  3. Nun befinden Sie sich im Bereich Mein Ziffernblatt.
  4. Weiter unten können Sie aus der Galerie vorgefertigte Watchfaces auswählen. Doch wenn Sie eine eigene Kreation verwenden möchten, gehen Sie zu Mein Stil.
  5. Unter Stil finden Sie einige Auswahlmöglichkeiten zu Text, Symbolen und Darstellungsoptionen des Ziffernblatts. Tippen Sie oben auf einen der Kreise, um dort dann zum Beispiel die gemessene Herzfrequenz, Regenwahrscheinlichkeit, Schritte oder das Datum anzuzeigen. Bestätigen Sie via Häkchen-Symbol oben rechts (zweimal). Für die Regenwahrscheinlichkeit muss die Standorterkennung erlaubt werden.
  6. Stattdessen können Sie unter Mein Stil ganz rechts aufs Kamera-Symbol tippen. Hier können Sie dann ein Foto auswählen (nur schwarz-weiss!).
  7. Tippen Sie auf Vorschau und bestätigen Sie Ihre Auswahl (Häkchen-Symbol).

PCtipp meint: Bei Fotos ist zu erwähnen, dass es sich beim Display der Gen-6 (Stella) nicht um ein Farbdisplay handelt, das Foto wird also in Schwarz-Weiss angezeigt und man kann lediglich ein paar Filter dafür auswählen. Das Ganze sieht zudem leider recht verpixelt aus.

Ohne Farbdisplay macht Fotos hochladen nicht wirklich Spass

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Fossil-Smartwatches-App-Version 5.0.4 durchgeführt.

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