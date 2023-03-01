1. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Tipps
Fotos in Swisscom myCloud bearbeiten – so gehts
Sie können hochgeladene Bilder direkt in der Swisscom-Cloud bearbeiten, Filter und Sticker anwenden und mehr.
Die myCloud-Lösung von Swisscom bietet nicht nur ein Speichern von Bildern, sondern auch ein Bearbeiten. Und so gehts:
- Surfen Sie auf die myCloud-Webseite und loggen Sie sich allenfalls ein.
- In der Webversion klicken Sie auf Fotos (oder Alben) und wählen das gewünschte Foto aus.
- Rechts finden Sie eine Bearbeitungsleiste. Klicken Sie auf das Stift-Symbol.
- Links sehen Sie nun die Optionen Zuschneiden, Filter, Korrekturen etc.
- Toben Sie sich aus. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie oben auf den Button Speichern.
Hinweis: Dies wurde mit dem kostenlosen myCloud-Abo mit 10 GB Speicher von Swisscom durchgeführt.
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