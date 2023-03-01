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Claudia Maag
1. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Tipps

Fotos in Swisscom myCloud bearbeiten – so gehts

Sie können hochgeladene Bilder direkt in der Swisscom-Cloud bearbeiten, Filter und Sticker anwenden und mehr.

Ob Filter, klassische Korrekturen wie Klarheit oder Temperatur, Weichzeichnen, Sticker oder Overlays (z. B. Bokeh, Regen oder Wand – die Bearbeitungsfunktion von Swisscom myCloud hat einiges zu bieten

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die myCloud-Lösung von Swisscom bietet nicht nur ein Speichern von Bildern, sondern auch ein Bearbeiten. Und so gehts:

  1. Surfen Sie auf die myCloud-Webseite und loggen Sie sich allenfalls ein.
  2. In der Webversion klicken Sie auf Fotos (oder Alben) und wählen das gewünschte Foto aus.
  3. Rechts finden Sie eine Bearbeitungsleiste. Klicken Sie auf das Stift-Symbol.
  4. Links sehen Sie nun die Optionen Zuschneiden, Filter, Korrekturen etc.
  5. Toben Sie sich aus. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie oben auf den Button Speichern.

Schnappschuss von Redaktionshund Cody. Zum Bearbeiten klicken Sie rechts auf das Stift-Symbol

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit dem kostenlosen myCloud-Abo mit 10 GB Speicher von Swisscom durchgeführt.

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