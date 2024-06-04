Foxit Reader: Befehl «Drucken» ist ausgegraut

Im vorliegenden Beispiel ist allerdings alles zugelassen, auch das Drucken. Es liegt damit nicht am Dokument.

Sicherheitseinstellungen

Der Foxit Reader bietet einige Sicherheitseinstellungen, mit denen sich etwa das Ausführen von eingebetteten aktiven Inhalten oder Aufrufen von Netzwerk- oder Internetadressen unterbinden lassen. Vielleicht haben Sie einmal bei einem Streifzug durch diese Optionen beispielsweise die Geschützte Ansicht aktiviert. Dies ist zwar sinnvoll, damit PDFs aus dem Web keinen Schaden anrichten können. Aber bei lokal gespeicherten oder gar selbst erstellten PDFs ist es eher hinderlich. Die geschützte Ansicht verhindert nämlich nicht nur das Hervorheben (siehe auch diesen Tipp), sondern auch das Drucken einer Datei.

Öffnen Sie im Foxit Reader Datei/Einstellungen/Sicherheit. Hier dürfte entweder Dateien von potenziell unsicheren Speicherorten oder gar Alle Dateien gewählt sein. Dateien von potenziell unsicheren Speicherorten ist eigentlich ein guter Kompromiss zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit. Verwenden Sie diese Einstellung. Sie können aber Dateien, Ordner oder gar Websites festlegen, deren PDFs Sie als vertrauenswürdig betrachten. In meinem Foxit-Reader-Exemplar muss man hierfür über den rechten Scrollbalken herunterscrollen.