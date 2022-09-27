Foxit Reader: Der Befehl «Hervorheben» ist ausgegraut

Sie möchten in einer PDF-Datei Textstellen kommentieren oder hervorheben. Doch nach dem Markieren eines Textschnipsels rührt sich der Befehl Hervorheben nicht, der Leuchtstift in der kleinen Symbolleiste ist weiterhin ausgegraut.

Lösung: Meistens liegt es an einer Einstellung im Foxit Reader selbst. Ist dort die sogenannte geschützte Ansicht aktiv, sind Kommentar- oder Markierfunktionen nicht verfügbar. Gehen Sie zu Datei/Einstellungen/Sicherheit. Hier dürfte bei Ihnen unter «Geschützte Ansicht» die Option Alle Dateien aktiv sein. Oder Sie haben eine Datei von einem «potentiell unsicheren Speicherort» geöffnet. Soll das Hervorheben und Kommentieren wieder in allen PDF-Dateien möglich sein, schalten Sie die Einstellung auf Aus.