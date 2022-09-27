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Foxit Reader: Der Befehl «Hervorheben» ist ausgegraut
Sie möchten in einer PDF-Datei Textstellen kommentieren oder hervorheben. Doch nach dem Markieren eines Textschnipsels rührt sich der Befehl Hervorheben nicht, der Leuchtstift in der kleinen Symbolleiste ist weiterhin ausgegraut.
Lösung: Meistens liegt es an einer Einstellung im Foxit Reader selbst. Ist dort die sogenannte geschützte Ansicht aktiv, sind Kommentar- oder Markierfunktionen nicht verfügbar. Gehen Sie zu Datei/Einstellungen/Sicherheit. Hier dürfte bei Ihnen unter «Geschützte Ansicht» die Option Alle Dateien aktiv sein. Oder Sie haben eine Datei von einem «potentiell unsicheren Speicherort» geöffnet. Soll das Hervorheben und Kommentieren wieder in allen PDF-Dateien möglich sein, schalten Sie die Einstellung auf Aus.
Wichtig: Nach dem Ändern der Einstellung schliessen Sie das betroffene PDF und öffnen es wieder. Erst jetzt tritt die Änderung in Kraft.
Hinweise: Sollte sich die PDF-Datei weiterhin nicht mit Hervorhebungen oder Kommentaren versehen lassen, liegt es an der Datei selbst. Der Erzeuger einer PDF-Datei kann die Editier- und sonstigen Funktionen einschränken, sodass auch kein Kommentieren oder ähnliches möglich ist.
Diesen Tipp haben wir anhand der Foxit-Reader-Version 12.0.1.12430 ausprobiert. Ähnliche Symptome und Einstellungen könnten Sie aber auch in anderen PDF-Readern antreffen.
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