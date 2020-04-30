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Gaby Salvisberg
30. Apr 2020
Lesedauer 3 Min.

PDF

Foxit-Reader: Grosses Plakat auf mehrere Blätter drucken

Zuhause steht nur Ihr A4-Drucker. Wie können Sie nun ein grösseres Dokument auf mehrere Blätter verteilen, zum Beispiel – weils gerade aktuell ist – das 1.-Mai-Plakat?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Morgen ist es wieder so weit: Die Gewerkschaften feiern am 1. Mai den Tag der Arbeit. Dieses Jahr wird allerdings nicht in einem Umzug demonstriert, sondern daheim geblieben. Wer seinen Balkon mit einem 1.-Mai-Plakat schmücken oder bei einer ganz anderen Gelegenheit ein Plakat aus mehreren A4-Seiten zusammensetzen will, findet hierfür in aktuellen PDF-Betrachtern gute Werkzeuge. Diesmal zeigen wir es am Beispiel des kostenlosen Foxit-Readers, der eine beliebte Alternative zum Adobe Reader darstellt.

Öffnen Sie im Foxit-Reader das PDF, das Sie als Plakat drucken wollen. Gehen Sie zu Datei/Drucken. Standardmässig skaliert der Foxit-Reader das PDF, sodass es auf einer A4-Seite Platz hat. Nun sollen es aber vier A4-Seiten werden, aus denen Sie das Plakat später zusammensetzen.

Klicken Sie bei «Druckeinstellungen» auf Grosse Seiten kacheln. Falls das PDF nun noch zu viele Seiten beanspruchen würde, passen Sie den Wert bei Zoom für Seite schrittweise an, bis Sie in der Vorschau sehen, dass es jetzt genau auf vier Blätter passt. Solls farbig werden, stellen Sie sicher, dass oben Als Bild drucken aktiv ist.

Verwenden Sie die Option «Grosse Seiten kacheln»

 © Quelle: PCtipp.ch

Ob Sie Schnittmarkierungen anbringen oder mehr als 1 Millimeter Überlappung wollen, müssen Sie selbst entscheiden. Schnittmarken und dergleichen könnten erfordern, dass Sie den Zoomwert noch etwas weiter verringern müssen. Klicken Sie auf OK, wird es ausgedruckt. Voilà – und «kleben Sie wohl»!

Zusatztipp: Wie Sie mittels Scribus Ihre eigenen Dokumente mit besonders grosser Seitenlänge kreieren und wie Sie den Druck mit dem Adobe Reader anstelle des Foxit-Readers erledigen, haben wir vor einiger Zeit hier beschrieben: Adobe Reader hilft beim Poster- und Bannerdruck.

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