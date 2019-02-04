Foxit Reader: PDF-Kommentare eingeben und anzeigen

Solange man ein Dokument über weite Strecken zusammen entwirft, empfehlen sich Zusammenarbeitsfunktionen, wie man sie zum Beispiel in Word findet.

Tipp: In diesem Artikel finden Sie auch einen Link zu einem ausführlichen PCtipp-Heftartikel zu diesem Thema.

Aber wenn es sich ums Korrekturlesen oder Gegenlesen eines mehr oder weniger fertigen Textes handelt, greift man oft zu PDF-Dateien. Die lassen sich einfach erzeugen, teilen und sogar kommentieren. Das wird im professionellen Bereich oft mit Adobe-Produkten erledigt. Hierfür eignet sich aber auch der kostenlose Foxit Reader, der von vielen Anwendern gern als Alternative verwendet wird.

Fürs Einfügen von Kommentaren und Korrekturvorschlägen öffnen Sie die PDF-Datei im Foxit Reader. Klicken Sie im Reiter Kommentar bei Anheften beispielsweise auf Hinweis. Markieren Sie per Maus die zu kommentierende Stelle. Es erscheinen ein Kommentarfeld sowie der neue Reiter Kommentarformat. Letzterer bietet ein paar Formatierungsoptionen für Ihre Kommentare. Tippen Sie den Kommentar ins Feld. Das Kommentarfeld können Sie nun übers kleine X oben rechts bedenkenlos schliessen. Es wird mitgespeichert, sobald Sie die PDF-Datei speichern.