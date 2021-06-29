Fragen beim Schliessen mehrerer Tabs

Sie wollten bloss ein Tab schliessen, haben aber versehentlich das ganze Browserfenster geschlossen, mit allen Tabs darin, die Sie doch noch gebraucht hätten. Die Tabs sind aber in Chrome, Edge und Firefox schnell wiederhergestellt, wie in diesem Tipp erklärt.

Ist noch ein Fenster des betroffenen Browsers geöffnet? Wechseln Sie zu diesem. War dies das letzte Fenster des Browsers, öffnen Sie ihn wieder. Drücken Sie nun Ctrl+Shift+T (Strg+Umschalt+T), stellt dies das zuletzt geschlossene Tab wieder her; auch mehrere, falls diese in einem gemeinsamen Fenster steckten. Im Firefox finden Sie oben rechts im Hamburger-Menü auch den Chronik-Befehl Vorherige Sitzung wiederherstellen.

In Firefox und Edge: Fragen beim Schliessen

Frühere Browserversionen hatten diese Funktion teils bereits, aber leider ist sie etwa aus Chrome wieder verschwunden.

Im Firefox haben Sie im Menü bei den Einstellungen unter Allgemein den Punkt Beim Beenden des Browsers warnen. Aktivieren Sie diesen, wird auch beim Schliessen mehrerer Tabs gefragt, ob Sie diese schliessen wollen.

In Microsoft Edge fehlt diese Einstellung zunächst, aber sie lässt sich hervorzaubern. Tippen Sie in der Edge-Adresszeile die Zeichenfolge edge://flags ein und drücken Sie Enter. Ins Suchfeld tippen Sie ask b, damit im Filter Ask Before Closing Multiple Tabs stehenbleibt. Schalten Sie dieses über den blauen Button auf Enabled um und klicken Sie unten rechts auf Neu starten.