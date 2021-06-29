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Gaby Salvisberg
29. Jun 2021
Lesedauer 3 Min.

Firefox und Edge

Fragen beim Schliessen mehrerer Tabs

War der Klick aufs Kreuzchen oben rechts zu voreilig? Hat es das ganze Fenster geschlossen – mitsamt einiger Tabs, die Sie noch gebraucht hätten? Bringen Sie die verlorenen Tabs zurück. Und aktivieren Sie in Edge und Firefox die Rückfrage beim Schliessen mehrerer Tabs.

Diese Rückfrage beim Schliessen mehrerer Tabs lässt sich in Edge mit einem versteckten Befehl wieder aktivieren

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie wollten bloss ein Tab schliessen, haben aber versehentlich das ganze Browserfenster geschlossen, mit allen Tabs darin, die Sie doch noch gebraucht hätten. Die Tabs sind aber in Chrome, Edge und Firefox schnell wiederhergestellt, wie in diesem Tipp erklärt

Ist noch ein Fenster des betroffenen Browsers geöffnet? Wechseln Sie zu diesem. War dies das letzte Fenster des Browsers, öffnen Sie ihn wieder. Drücken Sie nun Ctrl+Shift+T (Strg+Umschalt+T), stellt dies das zuletzt geschlossene Tab wieder her; auch mehrere, falls diese in einem gemeinsamen Fenster steckten. Im Firefox finden Sie oben rechts im Hamburger-Menü auch den Chronik-Befehl Vorherige Sitzung wiederherstellen.

In Firefox und Edge: Fragen beim Schliessen

Frühere Browserversionen hatten diese Funktion teils bereits, aber leider ist sie etwa aus Chrome wieder verschwunden.

Im Firefox haben Sie im Menü bei den Einstellungen unter Allgemein den Punkt Beim Beenden des Browsers warnen. Aktivieren Sie diesen, wird auch beim Schliessen mehrerer Tabs gefragt, ob Sie diese schliessen wollen.

In Microsoft Edge fehlt diese Einstellung zunächst, aber sie lässt sich hervorzaubern. Tippen Sie in der Edge-Adresszeile die Zeichenfolge edge://flags ein und drücken Sie Enter. Ins Suchfeld tippen Sie ask b, damit im Filter Ask Before Closing Multiple Tabs stehenbleibt. Schalten Sie dieses über den blauen Button auf Enabled um und klicken Sie unten rechts auf Neu starten.

Hier aktivieren Sie die Einstellung

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt haben Sie aber bloss die Einstellung hervorgezaubert. Ab sofort finden Sie diese im Edge-Menü (die drei Punkte oben rechts) unter Einstellungen/Darstellung. Scrollen Sie ein Stück herunter, finden Sie nun Fragen vor dem Schliessen mehrerer Registerkarten. Kippen Sie den Schalter auf Ein (blau). Ab sofort erscheint die Rückfrage wieder, wenn Sie ein Fenster mit mehreren Tabs schliessen.

Die Einstellung ist jetzt benutzbar; aktivieren Sie diese

 © Quelle: PCtipp.ch

Aufgepasst! Das ist eine experimentelle Funktion in Microsoft Edge. Es ist noch nicht sicher, ob Microsoft sie in ihrem Browser definitiv einführt. (PCtipp-Forum)

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