Fragen zum Microsoft Office Upload Center

Klicken Sie in der linken Spalte die Aufgabenplanungsbibliothek an und inspizieren Sie den mittleren Bereich. Da dürfte Ihnen eine Aufgabe «Microsoft Office 15 Sync Maintenance» ins Auge springen. Klicken Sie drauf und widmen Sie sich der rechten Spalte des Fensters. Unter «Ausgewähltes Element» benutzen Sie Beenden, um die Aufgabe jetzt zu stoppen. Anschliessend klicken Sie auf Deaktivieren, damit sie auch beim nächsten PC-Start nicht angestossen wird.

Update: Nicht immer findet sich der Dienst im Taskplaner. Auf einem System mit Windows 7 und Office 2013 war es ein Task namens MSOSYNC.EXE im Task-Manager (Ctrl+Shift+Esc). Der Startbefehl hierzu war in der Windows Registry eingetragen:

Zweig:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Eintrag «OfficeSyncProcess» mit Verweis auf diese Datei: «C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE».

Der Prozess lässt sich im Task-Manager beenden. Wer beim Editieren der Registry geübt ist, kann den Eintrag aus dem oben erwähnten Registry-Zweig entfernen.