Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
20. Nov 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Fragen zum Microsoft Office Upload Center

Problem: Mein PC mit Windows 8 und Office 2013 vermochte mich soeben zünftig zu erschrecken. Obwohl ich keinen Cloudspeicher benutze (jedenfalls nicht wissentlich), zeigt er mir unten rechts ein oranges Symbol mit aufwärts weisendem Pfeil an. Der Klick darauf erzählt etwas von einem Microsoft Office Upload Center. Ich will keine Dateien irgendwohin «uploaden». Ich finde keinen Button à la «Schliessen» oder «Deaktivieren». Wie stoppe ich das?

Upload Center Icon im Systemtray

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das ist die Funktion, mit der Office ab Version 2010 Ihre Office-Dateien entweder automatisch oder auf Zuruf hin in einen Windows-Live- bzw. SkyDrive-Account oder auf einen anderen Microsoft-kompatiblen Clouddienst hochladen könnte. 

Upload Center Icon im Systemtray

 © Quelle: PCtipp.ch

Wieso das Icon im Tray-Bereich bei Ihnen neu aufgetaucht ist, bleibt Frage von Spekulationen. Entweder gabs ein Windows- oder Office-Update, das diese Funktion hinzufügte oder Sie haben einmal im Office-Speicherdialog versehentlich das Cloudspeicher-Symbol (bzw. «Im Web speichern») angeklickt. Auch wenn Sie danach nichts speichern, kann es sein, dass der zugehörige Dienst bzw. die zugehörige Systemaufgabe dadurch angestossen wird.

Deaktivieren Sie die Aufgabe wieder. Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R, tippen Sie taskschd.msc ins Ausführen-Fenster und drücken Sie Enter. Sie landen in den Aufgabenplanung.

Aufgabenplanung Upload Center beenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie in der linken Spalte die Aufgabenplanungsbibliothek an und inspizieren Sie den mittleren Bereich. Da dürfte Ihnen eine Aufgabe «Microsoft Office 15 Sync Maintenance» ins Auge springen. Klicken Sie drauf und widmen Sie sich der rechten Spalte des Fensters. Unter «Ausgewähltes Element» benutzen Sie Beenden, um die Aufgabe jetzt zu stoppen. Anschliessend klicken Sie auf Deaktivieren, damit sie auch beim nächsten PC-Start nicht angestossen wird.

Update: Nicht immer findet sich der Dienst im Taskplaner. Auf einem System mit Windows 7 und Office 2013 war es ein Task namens MSOSYNC.EXE im Task-Manager (Ctrl+Shift+Esc). Der Startbefehl hierzu war in der Windows Registry eingetragen:

Zweig:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Eintrag «OfficeSyncProcess» mit Verweis auf diese Datei: «C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE».

Der Prozess lässt sich im Task-Manager beenden. Wer beim Editieren der Registry geübt ist, kann den Eintrag aus dem oben erwähnten Registry-Zweig entfernen.

Kommentare

Office Datenverwaltung Firmen Internet Kummerkasten PC Software Windows Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare