FreeSurf
Mit der FreeSurf-App der SBB gratis surfen – so gehts
Wer auf den Hauptstrecken des Schweizer Zugnetzes unterwegs ist, profitiert fast überall von einer schnellen Datenverbindung. Nicht nur Mails checken und Webseiten aufrufen funktionieren problemlos, auch das Streamen von Serien ist vielerorts ohne Unterbruch und Ruckeln möglich. Auf abgelegeneren Strecken durch wenig besiedelte Gebiete ist die Verbindung zwar oft schlechter, reicht aber meist noch für weniger datenintensive Anwendungen aus.
Wer bei seinem Mobilfunkanbieter eine Flatrate für den Datenverkehr hat, ist hier klar im Vorteil: Egal wie lange man surft, es entstehen keine Zusatzkosten. Wer jedoch ein beschränktes Datenvolumen zur Verfügung hat und den Datenverkehr nach benutztem Volumen abrechnet, kommt schnell an die Grenzen und generiert unter Umständen hohe Kosten. Dafür gibt es eine Lösung: Mit der App FreeSurf surfen Kundinnen und Kunden einiger Anbieter auch kostenlos, wenn sie keine Flatrate haben. Die App und ihre Funktionen stellen wir im zweiten Teil des Artikels vor.
Smartphone als Hotspot
Wer mit dem Smartphone surft und ein Mobilfunk-Abonnement mit unbeschränktem Datenvolumen nutzt, muss sich gar keine Gedanken rund um Zugreisen machen. Anders sieht es aus, wenn man unterwegs mit einem Notebook oder Tablet ins Internet gelangen möchte, das nicht über eine eigene SIM-Karte verfügt. Diese Geräte kommen nur via Smartphone ins Internet. So gehen Sie vor:
- iOS: Tippen Sie auf Einstellungen und wählen Sie den Menüeintrag Persönlicher Hotspot. Aktivieren Sie die Funktion Zugriff für andere erlauben.
- Android: Tippen Sie auf Einstellungen und auf Drahtlos & Netzwerke. Weiter gehts mit Mobile Hotspots und Tethering (je nach Gerät wird auch Verbindungen oder ein ähnlicher Begriff verwendet). Aktivieren Sie den Schalter neben Ihrem Netzwerknamen.
Nun verbinden Sie Ihr Notebook mit dem Hotspot: Klicken Sie auf dem Computer unten rechts in der Taskleiste auf den Bereich mit den Symbolen für die Internetverbindung, Lautsprecher und Batterie, Bild 1. Wählen Sie oben links im geöffneten Fenster das Symbol für WLAN-Verbindungen. Hier finden Sie den Netzwerknamen Ihres Smartphones. Wählen Sie ihn aus, wird der Computer mit dem Smartphone verbunden und Sie surfen über die Verbindung Ihres Mobilfunk-Abonnements. Diese Internetverbindung können Sie mit mehreren Geräten nutzen, also zum Beispiel auch den mitreisenden Familienmitgliedern zur Verfügung stellen.
Wichtig zu wissen: Über den einen Hotspot surfen Sie in jedem Fall schneller, als wenn Sie sich über die FreeSurf-App mit dem Mobilnetz verbinden.
Gratis mit SBB FreeSurfSowohl die SBB als auch die Mobilfunkanbieter haben erkannt, dass auf längeren Reisen der Zugang zum Internet ein entscheidender Faktor sowohl bei der Wahl des Verkehrsmittels als auch des Mobilfunkanbieters ist.
Deshalb gibt es mit der App FreeSurf eine Möglichkeit, unlimitiert gratis zu surfen, auch wenn man über ein Abo mit beschränktem Datenvolumen verfügt.
Tipp
FreeSurf mit Prepaid-Abo nutzenWer ein Prepaid-Abo hat und die mobilen Dienste einschaltet, läuft Gefahr, dass dadurch bereits Kosten entstehen. Swisscom, Sunrise und Salt bieten hier unterschiedliche Lösungen an:
- Swisscom: Die Kommunikation der FreeSurf-App mit dem SBB-Server ist sowohl für Prepaid- als auch Postpaid-Nutzer gratis. Wer einen VPN-Dienst verwendet, kann erst nach der Aktivierung der FreeSurf-App vom Gratisinternet profitieren. Wird beim Prepaid-Abo der Basistarif automatisch belastet, kann er auf cockpit.swisscom.ch abgeschaltet werden.
- Sunrise: Damit die Nutzung von FreeSurf nicht verrechnet wird, muss vor dem Einschalten der mobilen Daten die Nutzung kostenpflichtiger mobiler Daten gesperrt werden. Dazu wird in der Telefonie-App die Tastenkombination *170# getippt und mit der Anruftaste abgeschlossen. Mit dem Code #170# werden die mobilen Daten wieder freigegeben. Die Aktion wird jeweils mit einer SMS bestätigt.
- Salt: Die Tagesrate wird automatisch belastet. Im Hintergrund wird geprüft, ob die FreeSurf-App gestartet wurde. Die Belastung wird in Echtzeit rückvergütet.
Voraussetzungen für FreeSurf
Die SBB bietet in allen Intercity- und Interregio-Zügen kostenlosen Zugang ins Internet, mit wenigen Ausnahmen: die Regionalstrecken Aarau–Zürich, Erstfeld–Lugano und Annemasse–St. Maurice. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht das Gratisinternet, wenn auf einer Strecke Regionalzüge zum Einsatz kommen, wie das zum Beispiel auf der Strecke Zürich–Chur oft der Fall ist.
Korrektur/Update 12.10.22
Ebenfalls in den Genuss von Gratisinternet kommen die Kundinnen und Kunden der Südostbahn. Dies auf den Strecken Basel–Locarno, Zürich–Locarno («Treno Gottardo») sowie durchgehend Bern–Burgdorf–Olten–Zürich–Chur («Aare Linth»).
Im Fahrplan sind Verbindungen, in denen Gratisinternet angeboten wird, mit dem Symbol «FS» markiert, Bild 2. Wer das Gratisinternet im Zug nutzen will, muss zwingend ein iOS- oder Android-Gerät mit SIM-Karte bei sich haben. Das sind die Voraussetzungen:
- iOS: Die FreeSurf-App läuft auf allen iPhones ab iPhone 5. Als Betriebssystem muss mindestens iOS 13 installiert sein. Tablets mit eigener SIM-Karte können ebenfalls vom Dienst profitieren.
- Android: Die FreeSurf-App funktioniert ab der Android-Version 8. Das gilt auch für Tablets mit eigener SIM-Karte.
Notebooks mit SIM-Karte können nicht mit dem Dienst verbunden werden. Die SIM-Karte muss für ein Abonnement mit einem der folgenden vier Mobilfunkanbietern registriert sein:
- Digitec connect
- Salt (inklusive Das Abo, GoMo, Lidl Connect)
- Sunrise
- Swisscom
Surfen ist auch mit Prepaid-Abos dieser Anbieter möglich. Die jeweiligen Konditionen sind in der Box «FreeSurf mit Prepaid-Abo nutzen» (weiter oben) näher beschrieben. Die Kundinnen und Kunden anderer Anbieter wie UPC, M-Budget, Aldi und Coop profitieren nicht vom Gratis-WLAN – selbst wenn sie das Mobilnetz eines der beteiligten Unternehmen nutzen.
Installation der FreeSurf-App
Um gratis ins Internet zu gelangen, müssen Sie die FreeSurf-App auf Ihrem Smartphone installieren. Am einfachsten gelingt das, wenn Sie die QR-Codes scannen und die App für Android oder iOS herunterladen. Alternativ suchen Sie in den jeweiligen Stores nach «SBB FreeSurf», um die App herunterzuladen. Beim ersten Aufstarten meldet die App, dass sie auf Bluetooth zugreifen und Mitteilungen anzeigen möchte. Beides bestätigen Sie durch Antippen von Erlauben. Nun werden Informationen zur Funktionsweise der App
angezeigt,
tippen Sie jeweils auf Weiter. Jetzt müssen Sie Ihre Telefonnummer eingeben und durch Aktivieren eines Kontrollkästchens bestätigen, dass Sie mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden sind. Tippen Sie auf Weiter, wird ein vierstelliger Code an Ihr Smartphone gesendet, den Sie ins leere Feld einfügen.
Schliessen Sie das Einrichten mit Antippen von Kostenlos Surfen ab. Das Smartphone ist via Bluetooth mit dem Gratis-Internetzugang im Zug verbunden, Bild 3. Falls die Verbindung unterbrochen wird, werden Sie via SMS benachrichtigt.
Wichtige Einstellungen
Theoretisch ist es möglich, dass bereits vor dem Einrichten der Internetverbindung via Smartphone einige Daten über das Mobilfunknetz ausgetauscht werden und Kosten entstehen. Das können Sie wie folgt unterbinden:
- iOS: Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um zu den Einstellungen zu gelangen. Wählen Sie Allgemein/Hintergrundaktualisierung und erneut Hintergrundaktualisierung. Deaktivieren Sie die Einstellung für alle Apps.
- Android: Öffnen Sie die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet/Datensparmodus. Aktivieren Sie den Datensparmodus.
Notebooks und Tablets
Wer im Zug mit dem Notebook oder einem Tablet ohne SIM-Karte arbeiten (oder surfen) möchte, kann diese Geräte nicht direkt mit dem Internetzugang verbinden. Die App muss auf dem Smartphone eingerichtet sein. Danach wird die Hotspot-Funktion auf dem Smartphone eingeschaltet (wie im ersten Teil des Artikels beschrieben).
Info
Darum setzen die SBB nicht auf WLANWer in internationalen Zügen oder zum Beispiel mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, kann ohne zusätzliche App direkt via WLAN kostenlos surfen. Dafür bündelt ein Router die vorhandenen Mobilfunknetze verschiedener Netzbetreiber. Die Reisenden können mit Wi-Fi darauf zugreifen. Das Problem: Viele Anwender im Zug teilen sich wenige Mobilfunkverbindungen – das Netz ist oft überlastet. Da der Ausbau des Mobilfunknetzes in der Schweiz, insbesondere an den Hauptstrecken, sehr gut ist, braucht es den Umweg über den Router nicht. Damit ist FreeSurf laut SBB «die leistungsfähigere, technologieunabhängigere und kostengünstigere Lösung als ein Wi-Fi».
Was Sie ausserdem wissen müssenWir haben uns die Bedingungen für die Nutzung der FreeSurf-App genauer angeschaut. Das sollten Sie wissen:
- Wenn der Zug über die Landesgrenze fährt: Der FreeSurf-Service gilt grundsätzlich nur für Reisen innerhalb der Schweiz. Überquert ein Zug die Grenze, sollte FreeSurf automatisch nicht mehr angeboten werden. Wird die App im Ausland trotzdem genutzt, lehnt die SBB eine Übernahme der anfallenden Kosten ab. Die SBB empfehlen aus diesem Grund, das Datenroaming zu deaktivieren. Das tun Sie via Einstellungen/Datenroaming/Roaming.
- Datenschutz: Laut Angaben der SBB wurde die FreeSurf-Lösung vom Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten freigegeben. Die SBB stellen sicher, dass aufgrund der Daten keine Bewegungsprofile erstellt werden. Jedoch stimmen die Nutzenden der Datenverwendung zur Analyse von Fehlern zu. Die Telekom-Anbieter erhalten keine Ortungsdaten der Reisenden.
Tipp
Kostenlos surfen am BahnhofDie SBB bieten an rund 80 Bahnhöfen in der Schweiz einen Gratisinternetzugang via WLAN an. Dieser kann während einer Stunde genutzt werden. Danach ist er für zwei Stunden gesperrt, bevor man sich erneut mit dem WLAN verbinden kann. So richten Sie die Verbindung ein:
- Suchen Sie unter den verfügbaren Netzwerken das Netzwerk SBB-FREE.
- Wählen Sie das SBB-Netzwerk durch Antippen aus.
- Öffnen Sie einen Internetbrowser und rufen Sie eine beliebige Seite auf.
- Sie werden auf eine Seite für die Registrierung Ihres Geräts umgeleitet.
- Geben Sie Ihre Mobilfunknummer an, akzeptieren Sie durch Aktivieren des Kontrollfelds die allgemeinen Geschäftsbedingungen und tippen Sie auf Zugangscode anfordern.
- Der Zugangscode kommt per SMS.
- Geben Sie den Code ein.
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