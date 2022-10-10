Mit der FreeSurf-App der SBB gratis surfen – so gehts

Wer auf den Hauptstrecken des Schweizer Zugnetzes unterwegs ist, profitiert fast überall von einer schnellen Datenverbindung. Nicht nur Mails checken und Webseiten aufrufen funktionieren problemlos, auch das Streamen von Serien ist vielerorts ohne Unterbruch und Ruckeln möglich. Auf abgelegeneren Strecken durch wenig besiedelte Gebiete ist die Verbindung zwar oft schlechter, reicht aber meist noch für weniger datenintensive Anwendungen aus.

Wer bei seinem Mobilfunkanbieter eine Flatrate für den Datenverkehr hat, ist hier klar im Vorteil: Egal wie lange man surft, es entstehen keine Zusatzkosten. Wer jedoch ein beschränktes Datenvolumen zur Verfügung hat und den Datenverkehr nach benutztem Volumen abrechnet, kommt schnell an die Grenzen und generiert unter Umständen hohe Kosten. Dafür gibt es eine Lösung: Mit der App FreeSurf surfen Kundinnen und Kunden einiger Anbieter auch kostenlos, wenn sie keine Flatrate haben. Die App und ihre Funktionen stellen wir im zweiten Teil des Artikels vor.

Smartphone als Hotspot

Wer mit dem Smartphone surft und ein Mobilfunk-Abonnement mit unbeschränktem Datenvolumen nutzt, muss sich gar keine Gedanken rund um Zugreisen machen. Anders sieht es aus, wenn man unterwegs mit einem Notebook oder Tablet ins Internet gelangen möchte, das nicht über eine eigene SIM-Karte verfügt. Diese Geräte kommen nur via Smartphone ins Internet. So gehen Sie vor: