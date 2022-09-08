Frequenz und Netzwerk-ID beim Smart-TV

Der frisch ausgepackte Fernseher steht auf seinem neuen Platz. Auch wer sich eher zur Netflix-Fraktion zählt, will wahrscheinlich dennoch die im Kabelnetz verfügbaren TV-Sender speichern. Bei vielen Geräten ist für erfahrene User normalerweise kein Griff zu einer Anleitung nötig, sind viele der Funktionen und Inbetriebnahme-Assistenten doch selbsterklärend.

Etwa bei LG-Geräten geht dies via Allgemein/Sender/Programmsuche und -einstellungen. Sie wählen Kabel und finden – sofern der TV per Coax-Kabel mit der TV-Dose in der Wand verbunden ist – auch schon Ihren Kabeldienstanbieter, in unserem Beispiel UPC.

Doch schon prallen Sie auf ein Hindernis. Das Gerät fragt Sie nach einer Frequenz. Und später gar nach einer Netzwerk-ID. Woher sollen Sie die denn kennen? Und überhaupt, wäre das nicht die Aufgabe des Suchlaufs?

Lösung: Keine Bange. Wenn Sie im UPC-TV-Netz sind, finden Sie diese Information hier: https://www.upc.ch/de/support/setup-id/. Geben Sie im Formular Ihre Strasse, Hausnummer und Ortschaft (oder Postleitzahl) in die zugehörigen Felder, erscheinen die gesuchten Informationen. Bei der Frequenz müssen Sie schauen, ob Ihr TV-Gerät diese in MHz (z. B. 410) oder kHz (z. B. 410000) haben will – und dann die passende Variante eintragen.