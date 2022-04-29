Galaxy-Tablet an einen Monitor anschliessen

Samsung DeX wurde entwickelt, damit Sie Ihr Tablet wie einen Computer verwenden können und wurde seit dem Tab S4 verbessert. Mit DeX können Sie das Tablet mit einem externen Display – beispielsweise einem kompatiblen Fernseher, einem Monitor oder einer Tastatur – verbinden.

PCtipp testet derzeit ein Galaxy Tab S8 Ultra 5G und deshalb wurde dieser Tipp damit durchgeführt. Auch die Peripherie – bestehend aus dem Book Cover Keybord – wurde ausprobiert. Beim verwendeten Monitor handelt es sich um einen letztjährigen M7 aus dem Hause Samsung.

Hinweis: Beim Galaxy Tab S8 Ultra läuft Android 12 (One-UI-Version 4.1) sowie Samsung DeX Home (3.0.08.10).

Samsung DeX starten

DeX soll automatisch starten

Wenn Sie möchten, dass Samsung DeX stets automatisch gestartet wird, wenn Sie die Tastatur anschliessen, gehen Sie folgendermassen vor: