Ganz bestimmtes Bild bei Google suchen

Dort angekommen, finden Sie im Suchfeld ein Kamerasymbol. Nach dem Klick darauf lässt sich entweder der Link zu einem Bild angeben oder ein Bild hochladen.

Bilder-Link: Geht es um ein Bild, das Sie auf einer Webseite sehen? Öffnen Sie in einem separaten Fenster die Webseite, auf der sich das betroffene Bild befindet. Klicken Sie mit Rechts aufs Bild und wählen Sie einen Befehl wie Grafikadresse kopieren oder Bildadresse kopieren. Wechseln Sie zurück zum Fenster mit der Google-Bildersuche, klicken Sie bei «Bild-URL einfügen» ins Feld und drücken Sie Ctrl+V (Strg+V). Jetzt sollte der Link erscheinen, unter dem das Bild selbst erreichbar ist (und nicht der allenfalls verlinkte Inhalt).