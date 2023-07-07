Ganze Webseite mit Google Translate übersetzen

Der unter https://translate.google.com/ erreichbare Google-Übersetzer ist sehr praktisch und liefert bei nicht allzu komplizierten Texten halbwegs verständliche Resultate.

Anfangs war er etwas eingeschränkt. Folgendes geht schon seit jeher: Nach dem Klick auf Text (A) im Eingabefeld (B) lässt sich Text eingeben oder hineinkopieren. Die Ursprungssprache wird meist automatisch erkannt oder lässt sich alternativ auswählen. Im rechten Teil erscheint nach Wahl der Zielsprache die Übersetzung. Schalten Sie auf Dokumente (C) um, können Sie auch Word- oder andere Dateien hochladen, die vom Webdienst übersetzt werden können.

Upate 7.7.2023: Ganze Webseiten übersetzen

Was ihm anfangs fehlte, war ein Feld, in welchem Sie einen Link einfügen können, damit Google eine ganze Webseite übersetzt. Damals mussten User, die nicht Chrome verwenden, zu einem Trick greifen und die zu übersetzende Seite nach diesem Schema in einen passenden Link packen: