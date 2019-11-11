11. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Garmin Connect: eigene Aktivität erstellen
Sie finden in der Aktivitätenliste Ihre Lieblings-Fitness-Übung nicht? So ergänzen Sie dies in der App.
Schritte, Gehen, Laufen, Velofahren, Schwimmen, Golfspielen – die Garmin-Connect-App bietet einige vorgefertigten Aktivitäten. Doch was, wenn Sie gerne etwas anderes für Ihre Fitness machen, z.B. Froschhüpfen oder Seilspringen? So fügen Sie dies den Aktivitäten hinzu.
- Tippen Sie in der Garmin-Connect-App oben auf das Hamburger-Menü (drei horizontale Linien).
- Scrollen Sie ein wenig herunter bis zu Manuelle Aktivität erstellen.
- Geben Sie der Aktivität einen Namen, beschreiben Sie den Aktivitätstyp (z.B. Cardio), die Dauer und wie das Training war und tippen dann auf Speichern.
- Nun wird ihr individuelles Fitnessprogramm unter Aktivitäten aufgelistet (z.B. unter Fitnesstudio und -geräte oder Intensitätsminuten). Tippen Sie darauf.
- In der Detailansicht (in unserem Beispiel: Froschhüpfen) werden die Gesamtzeit und verbrauchte Kalorien, Herzfrequenz, Belastungszeit angegeben. Sie können ausserdem weitere Übungen hinzufügen, indem Sie aus einer Liste auswählen (z.B. 90-Grad-Winkel-Kabelzug-Aussenrotation).
- Die Aktivität kann geliked, geteilt oder es kann ihr ein Kommentar sowie Foto hinzugefügt werden.
Kommentare