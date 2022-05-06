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Claudia Maag
6. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.

Garmin Instinct 2S Solar

Ihre Garmin-GPS-Multisportuhr mit Komoot verknüpfen – so gehts

Um die Navigations-App Komoot auf Ihrer Garmin-GPS-Uhr zu verwenden, müssen Sie das Wearable zunächst mit Ihrem Komoot-Konto verbinden.

Garmin Instinct 2S Solar mit ausgewählter Komoot-Funktion

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

PCtipp testet derzeit die Instinct 2S Solar, deshalb wurde dieser Tipp mit dieser GPS-Multisportuhr durchgeführt. Es sollte aber so oder ähnlich auch für andere Garmin-Wearables funktionieren.

  1. Drücken Sie einmal kurz auf die GPS-Taste (oben rechts). Auf dem Display sehen sie Navigieren. Darunter sehen Sie vier Punkte, die würfelartig angeordnet sind.

  2. Um zu dem «Würfel» zu gelangen, drücken Sie kurz die ABC-Taste (unten links). Sie sehen nun mehrere Menüpunkte, beginnend mit Expeditionen. Drücken Sie die ABC-Taste mehrfach, bis Sie bei Komoot angelangt sind.
  3. Drücken Sie die GPS-Taste, um den Menüpunkt auszuwählen. Auf dem Display erscheint zunächst die Meldung, dass geladen wird. Anschliessend steht auf dem Bildschirm: «Melde dich bei komoot.com/connect mit diesem Code an». Drücken Sie die ABC-Taste, um mehr von der Nachricht (bzw. den Code) zu sehen.

  4. Öffnen Sie einen Webbrowser und surfen auf komoot.com/connect.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt verknüpfen.

Über diese Webseite können Sie die Garmin-Smartwatch mit Komoot verbinden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Geben Sie im Webbrowser Ihre Zugangsdaten für Komoot sowie den zuvor auf der Uhr angezeigten Code ein. Klicken Sie auf Weiter.
  • Um die Verbindung herzustellen, müssen Sie sich noch mit ihrem Garmin-Konto anmelden.

  • Per Schieberegler können Sie wählen, welche Informationen mit Komoot geteilt werden bzw. welche Infos Garmin erhält. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern sowie auf Zustimmen.
  • Sie werden erneut um Zustimmung gefragt, genauer für Komoot Garmin IQ. Klicken Sie auf Zugriff erlauben.
  • Erst jetzt ist Ihr Komoot-Profil erfolgreich mit der Garmin-GPS-Mulstisportuhr verknüpft.

    • Per Schieberegler können Sie auswählen, welche Infos Komoot bzw. Garmin erhalten soll

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Nach dem Verknüpfen des Komoot-Kontos wird auf dem Garmin-Uhrdisplay das Komoot-Profil und eine früher aufgezeichnete Route angezeigt

     © Quelle: cma/PCtipp.ch

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