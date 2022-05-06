6. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.
Garmin Instinct 2S Solar
Ihre Garmin-GPS-Multisportuhr mit Komoot verknüpfen – so gehts
Um die Navigations-App Komoot auf Ihrer Garmin-GPS-Uhr zu verwenden, müssen Sie das Wearable zunächst mit Ihrem Komoot-Konto verbinden.
PCtipp testet derzeit die Instinct 2S Solar, deshalb wurde dieser Tipp mit dieser GPS-Multisportuhr durchgeführt. Es sollte aber so oder ähnlich auch für andere Garmin-Wearables funktionieren.
- Drücken Sie einmal kurz auf die GPS-Taste (oben rechts). Auf dem Display sehen sie Navigieren. Darunter sehen Sie vier Punkte, die würfelartig angeordnet sind.
- Um zu dem «Würfel» zu gelangen, drücken Sie kurz die ABC-Taste (unten links). Sie sehen nun mehrere Menüpunkte, beginnend mit Expeditionen. Drücken Sie die ABC-Taste mehrfach, bis Sie bei Komoot angelangt sind.
- Drücken Sie die GPS-Taste, um den Menüpunkt auszuwählen. Auf dem Display erscheint zunächst die Meldung, dass geladen wird. Anschliessend steht auf dem Bildschirm: «Melde dich bei komoot.com/connect mit diesem Code an». Drücken Sie die ABC-Taste, um mehr von der Nachricht (bzw. den Code) zu sehen.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und surfen auf komoot.com/connect.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt verknüpfen.
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