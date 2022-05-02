Garmin Instinct 2S Solar: Solarladung und Solarintensität anschauen – so gehts

Im Februar 2022 hat Garmin die Instinct 2S sowie ein Solar-Modell davon vorgestellt (PCtipp berichtete). Neu ist unter anderem die längere Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen im Smartwatch-Modus sowie die quasi unendliche Laufzeit der Instinct 2(S) Solar durch die neuste Solartechnik von Garmin. PCtipp testet derzeit dieses GPS-Multisportuhr-Modell.

Die Uhr von der Sonne laden lassen

Wenn die Sonne scheint, können Sie die Uhr einerseits während des Tragens aufladen. Achten Sie darauf, dass das Display nicht durch den Ärmel bedeckt wird. Andererseits, wenn Sie die Uhr gerade nicht tragen (wollen), legen Sie sie beispielsweise auf dem Balkon neben sich. Richten Sie den Bildschirm auf die Sonne.

Solarintensität anschauen

Den Stand der Solarintensität können Sie entweder via Uhr nachsehen, wenn Sie die Menü-Taste bis zum entsprechenden Menüpunkt drücken und via GPS-Taste (oben rechts) auswählen. Dort werden die letzten 6 Stunden angezeigt.