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Claudia Maag
2. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Garmin Instinct 2S Solar: Solarladung und Solarintensität anschauen – so gehts

So laden Sie die GPS-Multisportuhr mit der Sonne auf.

Die Akkulaufzeit kann via Solarlinse verlängert werden

© (Quelle: Garmin)

Im Februar 2022 hat Garmin die Instinct 2S sowie ein Solar-Modell davon vorgestellt (PCtipp berichtete). Neu ist unter anderem die längere Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen im Smartwatch-Modus sowie die quasi unendliche Laufzeit der Instinct 2(S) Solar durch die neuste Solartechnik von Garmin. PCtipp testet derzeit dieses GPS-Multisportuhr-Modell.

Die Uhr von der Sonne laden lassen

Wenn die Sonne scheint, können Sie die Uhr einerseits während des Tragens aufladen. Achten Sie darauf, dass das Display nicht durch den Ärmel bedeckt wird. Andererseits, wenn Sie die Uhr gerade nicht tragen (wollen), legen Sie sie beispielsweise auf dem Balkon neben sich. Richten Sie den Bildschirm auf die Sonne.

Solarintensität anschauen

Den Stand der Solarintensität können Sie entweder via Uhr nachsehen, wenn Sie die Menü-Taste bis zum entsprechenden Menüpunkt drücken und via GPS-Taste (oben rechts) auswählen. Dort werden die letzten 6 Stunden angezeigt.

Über die App können Sie mehr über die Solarintensität erfahren

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Um Genaueres zu sehen, synchronisieren Sie die GPS-Multisportuhr mit der Garmin-Connect-App. Tippen Sie in der App oben auf das Uhr-Symbol. Sie befinden sich nun in den Einstellungen. Tippen Sie auf Solarintensität. Diese wird pro Tag angezeigt. Wischen Sie nach links oder rechts, um zu einem anderen Tag zu springen. Per Zwei-Finger-Zoom können Sie sich die Balken noch etwas genauer anschauen.

Zusatztipp: Die GPS-Uhr verfügt übrigens über einen Überhitzungsschutz und beendet den Ladevorgang automatisch, falls die Temperatur über dem Temperaturbereich für die Solarladung liegt.

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