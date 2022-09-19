Garmin-Navi: Routenpräferenzen ändern – so gehts

Zusatztipp: Sollte das Navi dann bei einer Kreuzung, an der Sie das Autobahn-Schild sehen, finden, Nope, wir gehen hier einen anderen Weg, dann prüfen Sie unter Einstellungen/Navigation zusätzlich den Punkt Vignetten. Hier war bei der Autorin unter Schweiz irrtümlich Vermeiden drin. Ändern Sie dieses auf Zulassen (wenn Sie eine Schweizer Autobahnvignette besitzen). Unter diesem Punkt können Sie für Ferien im Ausland Mautstrassen vermeiden, um Kosten zu sparen. Standardmässig sind diese Optionen auf Immer fragen gestellt.