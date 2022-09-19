Garmin-DriveSmart-Navis
Garmin-Navi: Routenpräferenzen ändern – so gehts
Die Autorin war kürzlich mit einem Garmin-Navigationsgerät im Bernbiet unterwegs. Auf dem Rückweg nach Zürich wollte das Navi sie partout nicht zur Autobahn geleiten. Natürlich ist eine Fahrt durchs Emmental sehr schön, doch vielleicht nicht an einem Tag, an dem es regnet. So kriegen Sie ein DriveSmart-Navi dazu, Sie dann doch noch zur Autobahn zu lotsen.
- Tippen Sie in der Grundansicht des Navigationsgerätes (im Beispiel: Garmin DriveSmart 76) auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
- Wählen Sie nun Navigation.
- Unter dem Menüpunkt Vermeidungen können Sie Dinge wie Kehrtwenden, Fähren, oder unbefestigte Strassen, aber vor allem Autobahnen bzw. im Ausland Mautstrassen ausschliessen bzw. zulassen. Standardmässig sind diese Optionen zugelassen.
- Tippen Sie beim gewünschten Punkt, zum Beispiel Mautstrassen in die Box, um die Option anzuhaken.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Speich. (Speichern).
Zusatztipp: Sollte das Navi dann bei einer Kreuzung, an der Sie das Autobahn-Schild sehen, finden, Nope, wir gehen hier einen anderen Weg, dann prüfen Sie unter Einstellungen/Navigation zusätzlich den Punkt Vignetten. Hier war bei der Autorin unter Schweiz irrtümlich Vermeiden drin. Ändern Sie dieses auf Zulassen (wenn Sie eine Schweizer Autobahnvignette besitzen). Unter diesem Punkt können Sie für Ferien im Ausland Mautstrassen vermeiden, um Kosten zu sparen. Standardmässig sind diese Optionen auf Immer fragen gestellt.
Hinweis: Dies wurde mit einem Garmin DriveSmart 76 (Softwareversion 4.40) durchgeführt.
Kommentare