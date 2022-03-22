Navi-Tipp
Garmin-Sprachassistenten mit DriveSmart-Navigationsgerät verwenden
Die Drive-Serie von Garmin hat einen integrierten Garmin-Sprachassistenten. PCtipp konnte dies mit einem Garmin DriveSmart 76 (7 Zoll) ausprobieren.
Die Garmin-Sprachsteuerung ermöglicht es Ihnen, nach Positionen und Adressen zu suchen, Routen mit Abbiegehinweisen zu starten, per Freisprechfunktion Telefonanrufe zu tätigen etc. Hierbei wichtig: Sprechen Sie deutlich in Richtung des Geräts.
Beispiele:
- «OK, Garmin, bring mich nach Hause.» (Wenn Heimadresse zuvor hinterlegt wurde.)
- «OK, Garmin, fahre zu Coop.»
- «OK, Garmin, wo ist die Bibliothek?»
- «OK, Garmin, Apotheke suchen.»
- «OK, Garmin, suche Parkplatz.»
- «OK, Garmin, XY anrufen.» (Startet einen Anruf auf Ihrem Smartphone.)
Bei Suchen z.B. nach der Bibliothek oder der Apotheke werden meist mehrere Optionen angegeben. Der Garmin-Sprachassistent wird melden: «Ich habe mehrere Ergebnisse. Wohin möchtest du?» Sagen Sie dann z.B. «2» für das zweite angezeigte Suchresultat.
Zusatztipp: Garmin weist Sie auch darauf hin, dass Fahrzeuge dort möglicherweise nicht erlaubt sein könnten. Sie können direkt einen Parkplatz in der Nähe des Ziels suchen.
Hinweis: Wenn eine Vignette für eine Route benötigt wird, werden Sie übrigens darauf hingewiesen (Antwort speicherbar).
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