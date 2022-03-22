Garmin-Sprachassistenten mit DriveSmart-Navigationsgerät verwenden

Bei Suchen z.B. nach der Bibliothek oder der Apotheke werden meist mehrere Optionen angegeben. Der Garmin-Sprachassistent wird melden: «Ich habe mehrere Ergebnisse. Wohin möchtest du?» Sagen Sie dann z.B. «2» für das zweite angezeigte Suchresultat.

Zusatztipp: Garmin weist Sie auch darauf hin, dass Fahrzeuge dort möglicherweise nicht erlaubt sein könnten. Sie können direkt einen Parkplatz in der Nähe des Ziels suchen.

Hinweis: Wenn eine Vignette für eine Route benötigt wird, werden Sie übrigens darauf hingewiesen (Antwort speicherbar).