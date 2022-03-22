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Claudia Maag
22. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Navi-Tipp

Garmin-Sprachassistenten mit DriveSmart-Navigationsgerät verwenden

Gewisse Garmin-Navigationsgeräte haben einen integrierten Sprachassistenten von Garmin. Damit finden Sie einen Parkplatz, die nächste Apotheke oder können per Sprache einen Anruf tätigen.

DriveSmart 76 von Garmin, nachdem der Garmin-Assistent «geweckt» wurde

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Die Drive-Serie von Garmin hat einen integrierten Garmin-Sprachassistenten. PCtipp konnte dies mit einem Garmin DriveSmart 76 (7 Zoll) ausprobieren.

Die Garmin-Sprachsteuerung ermöglicht es Ihnen, nach Positionen und Adressen zu suchen, Routen mit Abbiegehinweisen zu starten, per Freisprechfunktion Telefonanrufe zu tätigen etc. Hierbei wichtig: Sprechen Sie deutlich in Richtung des Geräts.

Garmin-Sprachassistent sucht nach Bibliotheken

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Beispiele:

  • «OK, Garmin, bring mich nach Hause.» (Wenn Heimadresse zuvor hinterlegt wurde.)
  • «OK, Garmin, fahre zu Coop.»
  • «OK, Garmin, wo ist die Bibliothek?»
  • «OK, Garmin, Apotheke suchen.»
  • «OK, Garmin, suche Parkplatz.»
  • «OK, Garmin, XY anrufen.» (Startet einen Anruf auf Ihrem Smartphone.)

Per Sprachbefehl ruft der Garmin-Assistent einen Kontakt an

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Bei Suchen z.B. nach der Bibliothek oder der Apotheke werden meist mehrere Optionen angegeben. Der Garmin-Sprachassistent wird melden: «Ich habe mehrere Ergebnisse. Wohin möchtest du?» Sagen Sie dann z.B. «2» für das zweite angezeigte Suchresultat.

Zusatztipp: Garmin weist Sie auch darauf hin, dass Fahrzeuge dort möglicherweise nicht erlaubt sein könnten. Sie können direkt einen Parkplatz in der Nähe des Ziels suchen.

Hinweis: Wenn eine Vignette für eine Route benötigt wird, werden Sie übrigens darauf hingewiesen (Antwort speicherbar).

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