Ein Gebrauchsanweisung-Archiv mit PDF-Dateien aufbauen – so gehts

Doch die Zeiten ändern sich. Für immer mehr Produkte gehören nur noch die Sicherheitshinweise und eine Schnellstart-Anleitung zum Lieferumfang. Die ausführlichen Anleitungen werden ergänzend zum Download

angeboten. Anders ist das kaum zu schaffen: Allein die deutsche Anleitung zur Systemkamera Sony a6400 kommt auf über 660 Seiten, Bild 1. Eine gedruckte Version in über 20 Sprachen würde jedes Telefonbuch vor Neid vergilben lassen.

PDFs werden am besten in einem zentralen Archiv gesammelt. So verstopfen die Anleitungen keine Schublade, schonen die Umwelt und sind bei Bedarf immer griffbereit, zum Beispiel per Smartphone oder Tablet. Der Inhalt wird am Rechner bequem durchsucht. Ein gut gemachtes PDF funktioniert auch interaktiv, sodass ein Klick auf einen Querverweis sofort zur gewünschten Stelle führt. Und natürlich lassen sich Kommentare anbringen, falls die Materie die Komplexität eines Reiskochers übersteigt. Es gibt also viele gute Gründe, das schnöde Papier zugunsten eines PDF-Dokuments auszumustern.

Suche nach der Quelle

Hersteller-Seite

Doch ein PDF liegt nicht in der Schachtel, also müssen Sie sich selbst auf die Suche machen. In wenigen Fällen finden Sie den Link zum PDF im Webshop eines Händlers, das sind jedoch Ausnahmen: Heute ist die Schwemme an Geräten so unüberschaubar, dass sich der Aufwand nicht mehr lohnt.

Die beste Quelle ist die Website des Herstellers. Mit ein wenig Glück finden Sie die Anleitung direkt beim Produkt, Bild 2. Und wenn nicht, sollten Sie in der Navigation nach Bereichen wie Kundendienst, Support oder Downloads Ausschau halten.