Geburtstage der nächsten 30 Tage hervorheben

Lösung: Das geht mit den richtigen Formeln mittels bedingter Formatierung. Markieren Sie Ihre Datensätze (ohne Titel) und gehen Sie via Bedingte Formatierung zu Neue Regel. Beim «Regeltyp» greifen Sie zu «Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden».

Tippen Sie die erste Regel ein und wählen Sie via Formatieren/Ausfüllen die Zellfarbe Weiss:

=TEXT($G2;"MMTT")>TEXT((HEUTE()+30);"MMTT")

Die hat den Sinn, alle Datensätze, die zeitlich mehr als 30 Tage entfernt liegen, in Weiss zu lassen.

Lassen Sie die Zellen markiert, erstellen Sie auf dem beschriebenen Weg erneut eine Neue Regel und tippen Sie diese Formel ein:

=TEXT($G2;"MMTT")>TEXT(HEUTE();"MMTT")

Diese Datensätze formatieren Sie in der Zellfarbe Grün. Damit werden alle, die in den nächsten 30 Tagen Geburtstag haben, grün markiert.

Noch einmal geht es zu Neue Regel und zwar mit dieser Formel:

=TEXT($G2;"MMTT")=TEXT(HEUTE();"MMTT")

Hier wählen Sie die Zellfarbe Gelb. Das sind jene, die heute Geburtstag haben.