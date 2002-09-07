Tipps & Tricks
Gefundene Zelle farbig markieren
Fügen Sie folgenden Ereignis-Code unter im Visual Basic-Editor in "Diese Arbeitsmappe" der entsprechenden Datei ein.
Dieses Ereignis überwacht die gerade aktivierte Zelle. Wenn das gesuchte Wort gefunden wird, wird diese Zelle aktiviert und somit der Text FETT und der Hintergrund GELB. Mit dem Schlüsselwort NOTHING wird überprüft, ob die Zelle wieder verlassen wurde, dann müssen die Formatierungen wieder zurückgesetzt werden
Nachteil bei dieser Methode: Jede Zelle, Zeile, Spalte oder jeder Bereich der aktiviert wird, wird hervorgehoben
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Code zum Kopieren:
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange _
(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Static Zelle As Range
If Not Zelle Is Nothing Then
Zelle.Font.Bold = False
Zelle.Interior.ColorIndex = xlNone
End If
Target.Font.Bold = True
Target.Interior.ColorIndex = 6
Set Zelle = Target
End Sub
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