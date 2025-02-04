Wann ist bei welchem Gerät ein Firmware-Update angezeigt?

Verbrät Ihr Drucker zu viel Tinte oder hat Ihr Blu-ray-Player mit bestimmten Scheiben Mühe? Möchten Sie Sicherheitslücken am Router schliessen oder kommt Ihre Grafikkarte nicht so recht mit den Schnittstellen DisplayPort 1.3 oder 1.4 klar? Bei zahlreichen Geräten lassen sich verschiedene Probleme über ein Update oder Upgrade der Firmware lösen.

Was ist Firmware?

Am einfachsten erklärt sich das am Beispiel eines PCs. Bei PCs und Notebooks heisst die «Firmware» meist BIOS (Basic Input/Output System) und steckt in einem separaten elek­tronisch überschreibbaren Chip (EEPROM) auf der Hauptplatine.

Das neuere UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ist eigentlich kein Ersatz fürs BIOS, sondern setzt auf dieses auf und dient als Schnittstelle zum Betriebssystem. Das UEFI kann auf einem anderen Chip sitzen als das BIOS, theoretisch sogar auf einem ein­gebauten Laufwerk. Für den PC-Alltag ist es aber in Ordnung, diese unter dem Begriff «Firmware» als Einheit zu betrachten.

Das BIOS bzw. die Firmware sorgt dafür, dass das installierte Betriebssystem (z. B. Windows) mit der Hardware arbeiten kann. Die meisten Windows-Computer können Sie alternativ mit Linux betreiben. Das Betriebs­system wäre dann ein anderes, aber die Firmware bliebe dieselbe, weil sie an die Hardware, sprich Hauptplatine, gebunden ist.

Die Firmware eines PCs (BIOS/UEFI) kümmert sich beim Einschalten eines Geräts um den «Power-On Self Test», der kurz prüft, ob alle zum Betrieb benötigte Hardware vorhanden und funktionstüchtig ist. Ferner verwaltet die Firmware auch die Taktung von Prozessor und Arbeitsspeicher, kümmert sich um Stromverbrauchs-Parameter und USB-Schnittstellen sowie ums Ansteuern der Laufwerke. Ebenso sind meist ein paar Sicherheitsfunktionen enthalten und der Windows-10-Lizenzschlüssel wird ebenfalls häufig in einem BIOS/UEFI-Bereich hinterlegt.

Bei anderen Geräten wie Netzwerkspeichern (NAS), Routern, Multifunktionsgeräten oder Smartphones ist die Abgrenzung zwischen Firmware und Betriebssystem schwieriger, denn die Firmware übernimmt entweder auch Funktionen eines Betriebssystems, kann selbst ein Teil davon sein oder wird durchs Betriebssystem mitverwaltet.

Wo lohnt es sich?

PC-«Firmware»: BIOS/UEFI

Die weitaus meisten Geräte bekommen während ihrer gesamten Lebensdauer keine Firmware-Updates zu sehen, denn solange alles läuft, gibt es auch keinen Grund für ein Update. Ausser es wäre die Sicherheit betroffen. Von der Ausnutzung einer Sicherheits­lücke bekommen Sie im Ernstfall erst Wind, wenn es schon zu spät ist.

BIOS-Updates sind eine heikle Angelegenheit. Sammeln Sie hierzu erst Informationen. Statten Sie Ihrem BIOS/UEFI einen Besuch ab. Das sollte bei jedem Windows-10-PC via Start/Einstellungen/Update und Sicherheit/Wiederherstellung/Erweiterter Start/Jetzt neu starten klappen.

Unter Windows 11 finden Sie es hier: Start/Einstellungen/System/Wiederherstellung. Hinter Erweiterter Start klicken Sie auf Jetzt neu starten und lösen im neuen Dialog mit dem erneuten Klick auf Jetzt neu starten den erweiterten Neustart aus. Nun erscheint ein blauer Bildschirm, in dem es via Problembehandlung/Erweiterte Optionen zu UEFI-Firmwareeinstellungen geht.

Das Gerät startet neu und führt Sie zum BIOS. Alternativ können Sie bei den meisten Geräten auch sofort nach dem Einschalten eine Taste wie Delete, F2 oder F12 drücken, um ins BIOS zu gelangen. Welche Taste es ist, zeigt das System an, ausser es ist der Schnellstart aktiviert.

Falls der Weg via Windows-Einstellungen nicht ins BIOS führt, schalten Sie den Schnellstart ab: Öffnen Sie die Systemsteuerung und suchen Sie im Suchfeld oben rechts nach Energieoptionen. Öffnen Sie diese und klicken Sie links auf Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll. Klicken Sie auf Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar und schalten Sie Schnellstart aktivieren ab, Bild 1. Klicken Sie auf Änderungen speichern. Nach dem nächsten Herunterfahren warten Sie ein paar Sekunden und schalten das Gerät wieder ein. Jetzt sollte die Zeit fürs Drücken der jeweiligen BIOS-Setup-Taste reichen. Nach getaner Arbeit im BIOS können Sie den Schnellstart an gleicher Stelle wieder aktivieren.