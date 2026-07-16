Gesichter erkennen mit dem Foto-Tool DigiKam

Gesichter suchen

Die Gesichtserkennung identifiziert Menschen in Bildmotiven und weist ihnen ihren Namen zu. Auf diese Weise können Sie diese mithilfe der Suchfunktion rasch wiederfinden. Der erste Schritt der Gesichtserkennung besteht darin, DigiKam alle Fotos mit Gesichtern suchen zu lassen, ohne bereits zu identifizieren, zu wem sie gehören. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte Personen in der linken Seitenleiste. Es erscheinen entsprechende Einstellungsmöglichkeiten.

Zunächst legen Sie nach einem Klick auf Suchen in fest, welche Alben DigiKam durchforsten soll. Das können einzelne Alben sein oder mit einem Häkchen bei Alle Alben einfach alles, was DigiKam finden kann.

Über den Punkt Einstellungen lässt sich die Genauigkeit von Entdeckung und Erkennung vorgeben. Der Standardwert beträgt 7 und ist bei grösseren Fotosammlungen ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität. Aktivieren Sie Alle Prozessorkerne nutzen. Bei Workflow stellen Sie Neue Bilder absuchen ein. Klicken Sie auf den Button Nach Gesichtern suchen, um den Vorgang zu starten. Das kann je nach Grösse der Fotosammlung eine ganze Weile dauern. Die Ergebnisse zeigen den Bereich des Bildes, in dem das Gesichtserkennungsmodell ein Gesichts-Tag hinzugefügt hat. Im Bereich Personen sind alle Treffer unter Unbekannt einsortiert. Bei diesem Schritt geht es nur darum, Person X und Person Y auseinanderzuhalten, Bild 5.