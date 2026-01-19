Gespeicherte Passwörter exportieren aus Firefox, Chrome und Edge

Microsoft Edge: In Edge gehts ähnlich, da er ebenfalls auf Chromium basiert. Öffnen Sie oben rechts übers Drei-Punkte-Icon die Einstellungen. Gehen Sie zu Profile und klicken Sie auf Kennwörter. Hinter X (Anzahl) gespeicherte Kennwörter benutzen Sie das Drei-Punkte-Icon. Hier finden Sie ebenfalls Kennwörter exportieren. Tippen Sie das Windows-Passwort ein und klicken Sie auf OK. Geben Sie einen Speicherordner und Dateinamen an, standardmässig heisst die Datei hier «Microsoft Edge-Kennwörter.csv».

CSV-Tipps zum Schluss

Die drei Browser erstellen «echte» CSV-Dateien, also mit Werten, die tatsächlich durch Komma getrennt sind; die exportierten «Spalten» von Firefox sind zusätzlich durch Anführungszeichen ("Feldname") gekennzeichnet. Wenn Sie diese in einem auf «Deutsch (Schweiz)» eingestellten PC in Excel öffnen, könnte dieses keine Spalten sehen, weil es als Trennzeichen Strichpunkte erwartet.

Je nach Verwendungszweck macht das aber gar nichts. Falls Sie die Daten zum Beispiel in eine Passwortverwaltung oder in einen anderen Browser importieren wollen, dürfte jene Anwendung mit dem Komma als Trennzeichen besser klarkommen als mit dem Strichpunkt. Verfüttern Sie ihr also die Dateien in der Form, in der die Browser diese exportiert haben. Falls Sie aus irgendeinem Grund dennoch eine Excel-Datei mit abgetrennten Spalten haben wollen, versuchen Sie eine der folgenden zwei Varianten.

Variante 1 • Text in Spalten: Doppelklicken Sie die CSV-Datei. Excel öffnet die Daten, die nun alle als Text in der ersten Spalte stehen. Markieren Sie die erste Spalte. Gehen im Reiter Daten zu Text in Spalten. Wählen Sie Getrennt und klicken Sie auf Weiter. Bei den Chrome- und Edge-Daten aktivieren Sie bei Trennzeichen ausschliesslich die Option Komma. Jetzt sollte bereits ein Fertig stellen zum Erfolg führen. Bei der Firefox-CSV-Datei aktivieren Sie zusätzlich den Textqualifizierer " (also die doppelten Anführungszeichen).

Variante 2 • Datenimport: Öffnen Sie in Excel eine leere Arbeitsmappe. Gehen Sie zu Daten/Daten abrufen/Aus Datei und wählen Sie Aus Text/CSV. Wählen Sie nun die CSV-Datei aus und klicken Sie auf Importieren. Excel wird eine Importvorschau anzeigen, die meistens schon tipptopp ist. Klicken Sie auf Laden, um die Daten zu importieren.

(Ursprung 12.03.2021, Update auf aktuelle Browserversionen 19.09.2022)