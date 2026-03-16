Alles für die Gesundheit auf der Apple Watch

Die Diskussion in unserer Familienrunde über die Gesundheit war in vollem Gange, als einem betagten Bekannten ein Stossseufzer entfuhr: «Ich glaube, ich bin reif für den roten Knopf». Spontan habe ich dabei gedacht: Den musst du aber auch drücken können. Der «Rote Knopf», der früher am Handgelenk getragen wurde, ist zum Symbol einer zunehmenden Abhängigkeit von fremder Hilfe geworden. Er konnte mit einem Drücken einen Notruf absetzen, falls die Situation für den Träger wirklich brenzlig wurde. Was ausserhalb seiner Möglichkeiten lag: Diesen Notruf auch dann auszulösen, wenn die Person nach einem schweren Sturz ohne Bewusstsein liegen bleibt.

Doch diesem düsteren Szenario sollte hier nicht zu viel Platz eingeräumt werden, auch wenn wir gleich darauf zurückkommen. Mindestens genauso interessant sind jene Gesundheitsfunktionen der Apple Watch, die wir (hoffentlich) nie zu Gesicht bekommen: Sie analysieren unsere Vitalwerte und können auf gesundheitliche Unregelmässigkeiten hinweisen, bevor sie zu waschechten Problemen heranwachsen – egal, in welcher Altersklasse.

Damit das verlässlich funktioniert, sollte die Apple Watch zum steten Begleiter werden, am besten rund um die Uhr. So bedingt zum Beispiel die Erkennung von Vorhofflimmern, dass die Apple Watch an mindestens 5 Tagen für 12 Stunden lang getragen wird, damit sie konsistente Schätzungen abgeben kann. Damit unterscheidet sie sich deutlich von einer Blutdruckmanschette oder einem Thermometer, die nach kurzem Einsatz wieder in der Schublade verschwinden.

Die Wichtigkeit der eSIM

Und schliesslich ist da noch der Kontakt zum Umfeld, wenn die Not am grössten ist. Damit die Apple Watch unabhängig vom iPhone einen Notruf absetzen kann, benötigt sie eine aktive eSIM-Karte für den Mobilfunk-Zugriff. Ausserdem kann sie dadurch auch telefonieren, Nachrichten absetzen oder empfangen und vieles mehr, um bei den besorgten Angehörigen Entwarnung zu geben.

Kurz gesagt: Die eSIM ist unerlässlich, wenn das iPhone auch einmal zu Hause gelassen wird und die Apple Watch trotzdem unabhängig vom Smartphone die volle Bandbreite an Funktionen bieten soll.

Modelle mit eSIM

Um die eSIM zu nutzen, wird ein Apple-Watch-Modell mit der Bezeichnung GPS + Cellular benötigt. Diese Ausführung kostet um die 50 bis 100 Franken mehr. Bei allen Titan-Modellen und der Apple Watch Ultra ist die eSIM immer dabei. Es kann sich also lohnen, zu einem edleren Watch-Modell mit standardmässiger eSIM zu greifen, weil der Preisunterschied zu den einfacheren Ausführungen deutlich kleiner ist.

Breite Kompatibilität

Die folgenden Funktionen und Möglichkeiten beziehen sich auf das neueste Betriebssystem, watchOS 26. Das wiederum läuft auf allen Modellen bis hinunter zur Apple Watch Series 6 von 2019 und der Apple Watch SE der 2. Generation (kurz: SE 2). Einige Funktionen bedingen jedoch spezielle Sensoren, die erst im Laufe der Zeit hinzugekommen sind.

Sturzerkennung

Werfen wir einen letzten Blick auf die Sturz­erkennung, die sich wahrhaftig zum Lebensretter mausern kann. Wer auf einer Wanderung oder einer Mountain-Bike-Tour schwer stürzt, ist vielleicht nicht mehr selbst in der Lage, den Notfalldienst zu kontaktieren. Selbiges gilt für ältere Personen, deren Angst vor einem schweren Sturz zum Schreckgespenst schlechthin wird. In solchen Fällen ergreifen zwei Funktionen der Apple Watch die Initiative: die Sturzerkennung und die folgende Alarmierung des Rettungsdienstes, Bild 1. Dabei weiss die Apple Watch aufgrund der Ortung, in welchem Land man sich befindet und wählt die passende Nummer.