Getrennte Online-Identitäten bei Firefox

Mehrere Konten auf derselben Webseite gleichzeitig benutzen? Oder eine Webseite im ein- und ausgeloggten Zustand vergleichen? Verhindern, dass die Werbetracker im einen Fenster die Tätigkeiten im anderen Fenster mitverfolgen? Ein Tab für Privates, ein Tab für Berufliches?

Bisher war dies Firefox-Nutzern mit etwa drei Optionen mehr schlecht als recht möglich: Entweder man öffnete die zweite Sitzung in Form eines privaten Fensters (Firefox-Menü/Privates Fenster). Oder man bemüht den Profilmanager (erklären wir u.a. hier ), muss aber standardmässig die eine Sitzung immer erst komplett beenden, bevor man die andere öffnen kann. Oder man greift überhaupt zu einem zweiten installierten Browser; das ist meist der Internet Explorer, Edge oder Chrome, die man als Firefox-Fan eher widerwillig anfasst.

Lösung: Für jene, die beim Surfen im Web mit vielen Accounts jonglieren müssen, kommt jetzt noch eine weitere Hilfe. Die besteht in einer kostenlosen Erweiterung direkt aus der Software-Küche der Firefox-Entwickler.

Möglich macht das die Erweiterung «Firefox Multi-Account Containers». Sie ist perfekt für jeden geeignet, der häufig mit verschiedenen Accounts online geht. Vor allem dann, wenn es um die Trennung von Privatem und Beruflichem geht.

Wer es ausprobieren möchte, lädt im Firefox zunächst die Erweiterung herunter. Sobald diese installiert ist, erscheint ein Symbol in der Symbolleiste des Browsers. Um einen der bereits angelegten Tabs zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol und wählen zwischen Privat, Arbeit, Banking und Einkaufen – und damit die Identität, mit der Sie unterwegs sein möchten. Natürlich lässt sich jeder Tab für jede Aufgabe nutzen. Die Beschriftung hilft allerdings, die jeweilige Funktion zu unterscheiden.

Im Tab Privat können Sie sich jetzt beispielsweise auf eine Homepage mit Ihrem privaten Konto anmelden. Möchten Sie auf derselben Seite zeitgleich beispielsweise einen geschäftlichen Account nutzen, öffnen Sie einfach den Tab Arbeit und loggen Sie sich ein. Die bestehenden Tabs können Sie natürlich via Edit Containers anpassen und ausserdem neue, personalisierte Tabs anlegen.