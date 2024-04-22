GhostScript-Script zum Verkleinern von PDFs unter Linux

Am Freitag haben Sie hier gelesen, wie das Vorhaben unter Windows bewerkstelligt wird. Der Plan: Ein Script erstellen, das zu GhostScript greift, um ein PDF (oder mehrere) mit wenigen Klicks auf E-Mail-freundliche 150 dpi zu reduzieren. Unter Linux ist es genauso einfach. Ich zeige es am Beispiel von Linux Mint.

Falls GhostScript auf Ihrem Linux-Rechner fehlt, lässt es sich in der Regel ganz simpel via Anwendungsverwaltung nachinstallieren.

Legen Sie in Ihrem persönlichen Ordner (/home) einen Unterordner an, den Sie beispielsweise Scripts nennen. Erstellen Sie darin via Rechtsklick eine leere Datei, beispielsweise mit Namen GSPDFVerkleinern.sh. Die Endung .sh ist für Shell-Scripts üblich. Öffnen Sie die Datei via Rechtsklick in einem Texteditor; ich verwende gerne «Notepadqq». Fügen Sie den untenstehenden Code ein. Er lautet sehr ähnlich wie im entsprechenden Tipp für Windows, allerdings werden einfach die Platzhalter etwas anders bezeichnet, Sie leiten das Script mit #!/bin/bash ein und beenden den Loop mit done: