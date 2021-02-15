Gimp - das ultimative Einstiegs-Tutorial

Maskieren, einfärben, freistellen

Wenn Sie bestimmte Bildinhalte einzeln be­arbeiten oder freistellen möchten, müssen Sie diese zuerst maskieren. Sie haben unter anderem diese drei Möglichkeiten:

Magnetische Schere: Mit der Magnetischen Schere fahren Sie dem Objekt nach und klicken, um die wichtigsten Punkte des Pfades zu markieren. Statt einer Geraden zwischen zwei Punkten interpretiert Gimp, was genau mitgeschnitten werden soll. Wenn Sie zurück am Startpunkt sind und noch einmal in den ersten Punkt klicken, wird die Maske geschlossen. Klicken Sie in die Mitte der Maske, damit sie aktiv wird. Falls Sie einen weiteren Bereich gleichzeitig maskieren möchten, klicken Sie die Umschalttaste (Shift) und beginnen von Neuem.

Zauberstab: Der Zauberstab maskiert nach einem Klick auch direkt anliegende Pixel mit ähnlicher Farbe. Wenn Sie die Taste gedrückt halten und die Maus bewegen, wird dieser Bereich um die umliegenden Farben erweitert. Auch bei dieser Funktion können Sie auf der Tastatur die Shift-Taste drücken und einen zweiten Bereich mitmaskieren.

Nach Farbe auswählen: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Zauberstab-Symbol klicken, finden Sie die Funktion Nach Farbe auswählen. Im Unterschied zum Zauberstab werden bei dieser Funktion alle Bereiche im Bild markiert, welche die gewählte Farbe enthalten. Und auch hier können Sie bei gedrückter Maustaste die Farbauswahl um benachbarte Pixel erweitern.

Zu den genauesten Resultaten kommen Sie oft durch eine Kombination dieser drei Maskierungsarten, wobei Sie jeweils mit gedrückter Shift-Taste einzelne Bereiche hinzufügen und mit gedrückter Ctrl-Taste bestimmte Bereiche entfernen.

Sie könnten beispielsweise auch ein Objekt im Bild maskieren, weil Sie den Rest des Bildes nur noch in Grautönen zeigen wollen. In diesem Fall maskieren Sie also alles, was Sie nicht ver­ändern möchten. Anschliessend klicken Sie im Menü auf Auswahl/Invertieren, wonach nicht mehr das Objekt, sondern der gesamte Rest des Bildes ausgewählt ist.

Um hier die Farben anzupassen, wählen Sie Farben/Einfärben. Klicken Sie auf Farbe und wählen Sie im Fenster Farbe den Farbton, mit dem Sie die Auswahl einfärben möchten, in diesem Fall ein Grauton.

Wenn Sie das Objekt lediglich freistellen möchten, gehen Sie genau gleich vor, wählen aber nach dem Invertieren der Auswahl im Menü Bearbeiten/Ausschneiden. Damit wird die gesamte Umgebung der Auswahl entfernt, der Bereich wird transparent.

Collagen und Memes

Mit Gimp lassen sich auch Collagen oder Memes (populäre Bilder mit lustigen Aussagen) gestalten. Am besten gehen Sie wie folgt vor: Erstellen Sie zuerst wie eingangs dieses Artikels beschrieben ein neues Bild. In unserem Fall wollen wir ein Meme mit Bild und Textanteil für soziale Medien gestalten und wählen deshalb eine quadratische Grund­fläche von 800 × 800 Pixeln.

In diese Arbeitsfläche kann nun ein Bild kopiert werden. Wenn ein Bild nicht die passende Grösse hat, muss es auf die Vorlage skaliert werden. Das geht ganz einfach mit einem Klick auf Ebene/Ebene skalieren.

Im neu geöffneten Fenster können Sie die gewünschte Breite eingeben, im beschrie­benen Fall die 800 Pixel der Grundfläche. So bleibt oberhalb und unterhalb des Bildes genügend Platz für einen Text.

Diesen Text geben Sie ein, indem Sie das Textwerkzeug wählen und auf die passende Stelle im Bild klicken. Schriftart und Schriftgrösse können Sie links im Menü nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Texte werden als eigene Ebenen ins Bild eingefügt. Wenn Sie eines der Elemente verschieben möchten, müssen Sie deshalb darauf achten, dass die richtige Ebene ausgewählt ist.

Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, sollten Sie es in einem Format speichern, das Sie in Ihrem Social-Media-Kanal verwenden können. Gehen Sie auf Datei/Exportieren nach und wählen Sie im Dialogfenster den Speicherort. Geben Sie den Dateinamen mit der gewünschten Endung ein (zum Beispiel meme.jpg). Gimp speichert automatisch im Format der Dateiendung.