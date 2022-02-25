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Claudia Maag
25. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Android und Webversion

Gmail: Benachrichtigungen ein- oder ausschalten – so gehts

Wünschen Sie sich Pop-up-Benachrichtigungen im Browser, während Sie am Computer arbeiten? Soll Gmail Sie damit nicht auch noch auf dem Smartphone behelligen?

Pop-up-Benachrichtigung im Firefox-Browser

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Webversion

Desktop-Benachrichtigungen sollten für Chrome, Firefox oder Safari funktionieren. Hierfür müssen Sie in Gmail angemeldet sein und das E-Mail-Programm im Browser geöffnet sein.

Einstellungen in der Browserversion

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol.
  2. Hier gehts zu Alle Einstellungen aufrufen.
  3. Unter der Registerkarte Allgemein finden Sie (ungefähr in der Mitte) Desktop-Benachrichtigungen.
  4. Falls noch nicht aktiv, klicken Sie hier auf Benachrichtigungen über neue E-Mails aktivieren. Alternativ können Sie sich nur über wichtige E-Mails benachrichtigen lassen.
  5. Bei Änderungen scrollen Sie ganz nach unten und klicken auf die Schaltfläche Änderungen speichern.
Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 mit der Firefox-Version 97.0.1 durchgeführt.

Mobile: Android

  1. Öffnen Sie die mobile Gmail-App.
  2. Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol oben links.
  3. Hier gehts zum Menüpunkt Einstellungen.
  4. Unter Allgemeine Einstellungen finden Sie Benachrichtigungen verwalten.
  5. Hier können Sie einerseits sämtliche Benachrichtigungen deaktivieren, indem Sie oben den Schieberegler auf Aus stellen. Oder bei mehreren Gmail-Adressen können Sie individuell den Schalter bei Benachrichtigungen anzeigen antippen.

Bei mehreren E-Mail-Adressen können Sie die Benachrichtigungen individuell anpassen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Sollte Sie Probleme mit Push-Nachrichten haben, überprüfen Sie zusätzlich Ihre generellen Push-Einstellungen des Android-Smartphones. Öffnen Sie die Android-Einstellungen und suchen Sie einen Menüpunkt der Benachrichtigungen oder ähnlich heisst. Hier können Sie z.B. auch die Regeln für Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm festlegen.

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