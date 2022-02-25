Gmail: Benachrichtigungen ein- oder ausschalten – so gehts

Hinweis: Sollte Sie Probleme mit Push-Nachrichten haben, überprüfen Sie zusätzlich Ihre generellen Push-Einstellungen des Android-Smartphones. Öffnen Sie die Android-Einstellungen und suchen Sie einen Menüpunkt der Benachrichtigungen oder ähnlich heisst. Hier können Sie z.B. auch die Regeln für Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm festlegen.